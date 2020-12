Biljoenbad opent de deuren voor eerste duik

Meer dan tien jaar werd erover gesproken, maar zaterdagmorgen opent het gloednieuwe zwembad in Velp dan eindelijk zijn deuren. Digitaal weliswaar, want ja: corona.

En het is prachtig geworden, vindt zwembadmanager Henk Wijnands. "Er is veel glas, waardoor het een heel open karakter heeft. Ik ben trots op wat er nu staat."

'Traject duurt jaren'

Het oude zwembad De Dumpel was vijftig jaar oud. "Dat was op", zegt Wijnands. "En het voldeed niet aan de afmetingen voor sporten als waterpolo of synchroonzwemmen. Daar moest dan steeds voor worden uitgeweken."

Een gezamenlijk zwembad met Arnhem was geen optie, de gemeente Rheden wilde een eigen onderkomen hebben. En dus waren er maar twee opties: grondig renoveren of nieuwbouw. De gesprekken daarover startten al in 2007, herinnert Wijnands zich. "Maar zo’n traject duurt altijd lang. Voor de kogel door de kerk is, daar gaan jaren overheen."

9,5 miljoen euro

En dan was er nog het financiële aspect. Want hoewel de gemeente verwacht binnen de begrote kosten te blijven, werd er toch 9,5 miljoen euro voor het zwembad uitgetrokken. "Maar dat is wel inclusief de buitenruimte, parkeervoorzieningen en een speelveld", relativeert Wijnands. Wethouder Marc Budel spreekt van 'hét icoonproject' van zijn college.

Het zwembad is gasloos gebouwd en heeft een milieuvriendelijke waterzuivering, legt de gemeente uit. Ook ligt het dak vol zonnepanelen. Er is een wedstrijdbad, peuterbad en verwarmd activiteitenbad. Dat laatste is een verrijking voor onder meer mensen met een handicap of beperking, vertelt wethouder Gea Hofstede. "Het geeft de mogelijkheid om op een goede manier te revalideren en bewegen voor iedere doelgroep."

Opening aanstaande

De faciliteit op de hoek van de Reigerstraat en de Gruttostraat kreeg na een prijsvraag de naam 'Biljoenbad' mee en opent om 11.00 uur. Bekijk hier de beelden van de digitale onthulling.

