Bruls en Marcouch op lijst met invloedrijkste Nederlanders

Bruls is naast burgervader van Nijmegen ook voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat is het landelijke overleg waarin alle voorzitters van de afzonderlijke veiligheidsregio's bijeenkomen om belangrijke zaken te bespreken en op één lijn te zitten. In die rol was Bruls dit jaar geregeld te zien en te horen rondom de coronacrisis en het vuurwerkverbod.

Marcouch, die sinds 2017 de eerste burger van Arnhem is, sprak zich dit jaar meermaals fel uit tegen misstanden in zijn stad. Dat gebeurde onder meer na een reeks autobranden, horecagelegenheden die ondanks de coronamaatregelen de deuren openden en de fatale mishandeling van Jan Kruitwagen in het Spijkerkwartier. De Volkskrant, die de lijst samenstelt, schrijft dat Marcouch 'tot dusver een feilloos parcous' kent en 'volgens de kenners klaar is voor het grote werk'.

Andere prominenten op de lijst die verbonden zijn aan een Gelderse organisatie zijn Louise Fresco (bestuursvoorzitter van Wageningen University & Research) op plaats 25, korpschef van de nationale politie in Apeldoorn Henk van Essen (op plaats 135) en Johan Vollenbroek, stikstofactivist en voorzitter van de Nijmeegse milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) op plaats 180.

Putters op één

Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Plan Bureau, voert de top 200 van invloedrijkste Nederlanders aan. De lijst is toe aan zijn vijftiende editie. De top 200 bestaat uit 126 mannen en 74 vrouwen.

