Van Mieghem realistisch: 'Dit was het maximaal haalbare'

Mike Snoei is teleurgesteld: "Er had meer ingezeten" Foto: Omroep Gelderland

De Graafschap is verder achterop geraakt in de strijd om promotie naar de eredivisie. "Die rode kaart verpest onze wedstrijd. Maar het was onbewust", reageerde trainer Mike Snoei.

De Graafschap speelde tegen Jong Ajax een uur met een man minder, zag Jong Ajax langszij komen en kansen krijgen op de winst. Aan de andere kant was ook De Graafschap nog gevaarlijk en dichtbij met een enorme kans voor Daryl van Mieghem. "Die had erin gemoeten", was de Amsterdammer kritisch. "Daarvoor kreeg ik ook nog een kans, maar die was lastig en werd goed gepakt."

Snoei baalde en weet dat zijn ploeg verder achterop is geraakt. "Dat is honderd procent zo. Heel jammer, want met elf man hadden we deze wedstrijd absoluut gewonnen. De manier waarop is daarom teleurstellend, er had meer ingezeten want we trokken de wedstrijd echt naar ons toe."

Zwaar veld

Van Mieghem: "Je probeert het na die rode kaart zo lang mogelijk tegen te houden, maar je weet ook dat het lastig wordt tegen Jong Ajax. Dit was wel het maximaal haalbare. Zo voelde het tenminste in het veld. Het veld was ook zwaar, pittig. Als je zo lang met tien man staat, probeer je het zo compact mogelijk te houden en werd het aan onze kant wat opportunistisch."

De rode kaart voor Verbeek was duidelijk een breekpunt, nog voor rust. "Dat verpest onze wedstrijd. Maar het was onbewust. Dat ziet iedereen die heeft gevoetbald. Jullie kennen Verbeek ook, die doet zoiets niet expres. Het was wel jammer, want we stonden toen op 2-1."

Warrig

Scheidsrechter Gerrets floot in Doetinchem een warrige wedstrijd en zag ook veel over het hoofd. Van Mieghem en Toine van Huizen waren duidelijk gefrustreerd na afloop. "Dat is altijd de makkelijkste weg om daar wat van te zeggen", hield Snoei zich in om vervolgens toch met een aantal voorbeelden te komen. "Alleen heb ik er niks aan, want wat moet ik er nu nog mee."