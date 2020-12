Strijdbaar De Graafschap speelt met tien man gelijk tegen Jong Ajax

Rody de Boer keerde na corona terug in het doel bij De Graafschap, dat sterk begon aan de wedstrijd. De ploeg zette goed druk en zocht de duels. En dat leidde al snel tot een kans voor Daryl van Mieghem. Ook Ralf Seuntjens had bijna succes met een venijnig schot. En na elf minuten viel de verdiende 1-0. Een voorzet van Roland Baas kwam terecht bij Seuntjens en die schoot via verdediger Douglas van Jong Ajax raak.

De Graafschap op 1-0 door Seuntjens Foto: Seuntjens maakt 1-0

Daarna werd De Graafschap wat nonchalanter en Jong Ajax profiteerde direct. Martha kreeg teveel ruimte en zorgde voor de gelijkmaker. De thuisclub was even aangeslagen, maar rechtte de rug. Na dom balverlies van De Waal sloeg De Graafschap toe. Op aangeven van Julian Lelieveld schoot Seuntjens opnieuw raak: 2-1.

Rood voor Verbeek

Het was de mannen tegen de jongens en dat was precies wat trainer Mike Snoei wilde. Er leek geen vuiltje aan de lucht, al had Martha nog wel een aardige kans. Na een half uur ging Danny Verbeek over de schreef in een duel met Warmerdam. De vleugelspits ging er met een gestrekt been in en kreeg rood van scheidsrechter Gerrets.

Danny Verbeek baalt na zijn rode kaart Foto: Omroep Gelderland

De rest van de eerste helft had Jong Ajax het initiatief zonder echt gevaarlijk te worden.

Toch snel 2-2

Bij Jong Ajax kwam na rust de gevaarlijke aanvaller Sontje Hansen in de ploeg. De Graafschap trok zich direct terug en het wedstrijdbeeld was bijzonder eenzijdig Maar de Amsterdamse talenten hadden moeite om een opening te vinden. Maar het ging toch mis. Hansen sloeg toe met een schot van buiten de zestien in de kruising.

Paniekerig

Jong Ajax bleef de baas en Giovanni zorgde bijna voor 2-3. Het was af en toe ronduit paniekerig bij De Graafschap achterin. Seuntjens werd vervangen door Joey Konings, die in de counter voor meer snelheid moest zorgen. Maar de Amsterdammers bleven dreigender. Een uithaal van Kasanwirjo werd door De Boer net uit het doel weggetikt.

Jong Ajax domineert Foto: Omroep Gelderland

Opeens was er ook een kans voor De Graafschap. Lelieveld gaf een goede voorzet, maar Van Mieghem had geen geluk met een fraaie poging achter zijn standbeen langs. En doelman Scherpen moest in actie komen toen Van Mieghem een scherpe voorzet gaf. En ook Jasper van Heertum was heel dichtbij de 3-2. Het duel golfde op en neer, want ook Jong Ajax bleef gevaarlijk. Maar het strijdbare De Graafschap had de allerbeste kans, toen Van Mieghem van dichtbij over schoot.

Meer achterstand

De Graafschap speelde één van de betere wedstrijden van dit seizoen, maar hield er vooral door de rode kaart van Verbeek slechts een punt aan over. En daarmee groeit de achterstand op Cambuur en Almere al tot vijf punten. Bovendien hijgen Volendam, NAC en NEC de Doetinchemmers nu in de nek.