'Als je nooit weggaat, weet je niet wat de Achterhoek voor je betekent'

Het boek bevat een verzameling van 25 jaar columns uit dagblad De Gelderlander, waar Miggelbrink voor schrijft. Miggelbrink, ook presentator van I Love De Achterhoek bij Omroep Gelderland, samen met Boh Foi Toch-bassist Willem te Molder, beschouwt het Achterhoekse leven en de Achterhoekse mens.

''In elke Nederlander zit een Achterhoeker, zelfs in ieder mens zit een Achterhoeker'', zegt Miggelbrink. "De Achterhoeker trekt zijn pak uit als hij thuiskomt na het werk en zoekt de gezelligheid op. Corsowagens plakken, samen naar de voetbal. De Achterhoeker is nuchter. Of er veel import is? Je bent ook een Achterhoeker als je er woont, maar er niet geboren bent.''

Street art-kunstenares Rosalie de Graaf (21) uit Doesburg beaamt dat. ''Ik woon in Doesburg, net op de grens met de Liemers, maar voel me een Achterhoeker.''

Ondanks dat Miggelbrinks hart sneller klopt voor de Achterhoek, reist hij graag en ontmoet hij graag de wereld. ''Ik ga ook wel eens de Achterhoek uit. Zo ben ik in Suriname, Bali, Chili en Ambon geweest. Prachtig om de wereld te zien en mensen te ontmoeten. Als je nooit weggaat, weet je ook niet wat de Achterhoek voor je betekent."

Miggelbrink leest voor uit zijn handboek. ''Vrouwen zijn de baas over de hele wereld, al snappen de mannen dat nog niet. Vrouwen zijn de kapiteins op ons schip en wij mannen zijn jongens die de hele tijd sleutelen aan onze Zwarte Cross-brommers. Als je iets wilt betekenen of iets overleggen, dan bel je de vrouw. Alleen dan is een ja een echte ja!''

30 toeschouwers

Een jaarlijks terugkerend evenement is de Achterhoekse oudejaarsconference van Miggelbrink in schouwburg Amphion. Als gevolg van de coronamaatregelen gaat de voorstelling dit jaar niet door. De plannen waren ambitieus; met 1.200 verkochte kaarten en Miggelbrinks debuut in de grote zaal van het Doetinchemse theater.

De plannen zijn omgezet naar nieuwjaarsshows. 18 stuks in totaal, met elk 30 toeschouwers. "Geen idee hoe dat gaat met de sfeer in de zaal en de interactie met het publiek. Je kunt van alles vinden van de coronamaatregelen, maar je hebt er gewoon mee te maken."

De eerste nieuwjaarsshow staat gepland op 6 januari 2021.

In het tweede seizoen van I Love De Achterhoek gaan Frans Miggelbrink en Willem te Molder hun geliefde Achterhoek uit en gaan ze op zoek naar de identiteit van de rest van Gelderland. Is er leven buiten De Achterhoek? Sommige dingen zullen ze nooit te weten komen, maar er zijn dingen die je zélf kunt onderzoeken. En dat doen de mannen. De camper is van stal gehaald en afgestoft, de Achterhoekse vlag gewassen en gestreken. Wat houdt ze nog tegen? Corona misschien? Niks daarvan, ook daar weten de mannen wel raad mee. In iedere aflevering komt een andere regio aan bod met bijzondere ontmoetingen, spannende en soms hilarische activiteiten. Zo nemen de mannen een ijsbad, bezoeken grote hoogten, krijgen te maken met hoogtevrees en doen een dansje.