Opvallend oproep doventehuis Ede maakt tongen los

Een opvallende oproep van tehuis De Gelderhorst in Ede maakt de tongen los. Het tehuis voor 200 dove ouderen deed via Facebook een oproep om vrijwilligers te vinden die met corona besmette ouderen vermaken. "Het zou ons advies niet zijn", reageert GGD Gelderland-Midden.

"Wij zijn op zoek naar helden die niet in de risicogroep zitten om onze bewoners gezelschap te houden", aldus De Gelderhorst op Facebook. Om er gelijk duidelijk bij te zeggen dat vrijwilligers alle beschermingsmiddelen krijgen die nodig zijn. Het gezelschap zou bestaan uit praten in gebarentaal, puzzelen en ander sociaal contact.

'Isolement voorkomen'

"We hebben te maken met een forse corona-uitbraak onder bewoners en medewerkers", zegt Judith Reiff, bestuurder van De Gelderhorst. "We willen voorkomen dat besmette bewoners in een isolement belanden, zoals tijdens de eerste golf. We houden hun gemoedstoestand natuurlijk in de gaten en het leek ons goed om te kijken of er mensen zijn die willen helpen. Natuurlijk kunnen we familieleden of bekenden vragen, maar die kunnen niet altijd gebarentaal. We waren dus specifiek op zoek naar mensen die gebarentaal kunnen."

Regels rond quarantaine

In de reacties op Facebook vroegen mensen zich echter af of De Gelderhorst daarmee niet de regels rond quarantaine overschreed. Volgens Reiff was dat niet het geval. Toch heeft het tehuis het filmpje inmiddels van Facebook gehaald en vervangen door een filmpje met meer tekst en uitleg. "En inmiddels hebben we ook voldoende mensen gevonden", zegt Reiff.

'Niet ons advies'

GGD Gelderland-Midden laat weten naar aanleiding van het eerste filmpje contact te hebben opgenomen met De Gelderhorst. "Ons advies zou namelijk niet zijn om mensen te werven om te helpen bij de gezellige activiteiten", laat een woordvoerster weten. "Alleen als de continuïteit van zorg niet gewaarborgd kan worden, dan kun je denken aan het werven van extra hulp van buiten om de noodzakelijke zorg te kunnen blijven bieden."