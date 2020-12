NEC-doelman Alblas wil niet te lang stilstaan bij geflater

Door een communicatiestoornis tussen hem en Kevin Bukusu incasseerde NEC een kolderiek eigen doelpunt en ook ander geflater leidde tot kansen voor Den Bosch. "Het was balen voor het hele team. We hebben ernaar gekeken met elkaar, wat er beter kan. De afspraken waren al duidelijk, maar het was een zeer ongelukkig moment. Nu de focus op Dordrecht. Zij zijn heel stug en gevaarlijk op de counter. We moeten zorgen dat de restverdediging goed staat en aan de bal moeten we laten zien hoe goed we zijn."

Onszelf belonen

Alblas vindt NEC defensief normaal heel stabiel. "Ja, we geven het hele seizoen weinig kansen weg. We hadden de wedstrijd tegen Den Bosch ook met drie punten moeten afsluiten. We vergeten onszelf alleen te belonen, want we hadden genoeg mogelijkheden."

Norbert Alblas na de training van NEC Foto: Omroep Gelderland



De doelman realiseert zich dat NEC vaker last heeft gehad van dat euvel. Anders had de ploeg al tweede gestaan. "Dat is als, als, als, Ik denk dat we goed bezig zijn met de dingen waarin we geloven. Er had meer ingezeten, maar aan de andere kant geeft het ook vertrouwen dat we al zo lang niet meer hebben verloren. Die reeks gaan we uitbreiden met overwinningen. We kunnen bij de eerste twee eindigen, we kunnen zeker omhoog kijken."