'Heel veel mensen hebben een vervelend jaar', Nijkerk haalt geld op met radioshow

Van 2013 tot en met 2017 was de eigen variant van het Glazen Huys in Nijkerk een groot succes. Het was de evenknie van het landelijke Glazen Huis van radiozender 3FM.

In een container met een glazen pui op het Plein in het centrum van Nijkerk werd een week lang muziek gedraaid en konden mensen doneren. Een groot deel van de opbrengst ging naar het goede doel van de landelijke zender dat werkte onder de naam Serious Request. De bedragen varieerden van 15.000 tot 27.000 euro.

Behoefte aan iets positiefs

Na vijf edities was het mooi geweest. Nu, drie jaar later, na een jaar dat volledig door corona werd gedomineerd, was er toch weer de drang om iets te gaan doen. "Heel veel mensen hebben een vervelend jaar gehad en we voelen de behoefte om iets positiefs te doen", legt Marcelle Warringa van de organisatie uit.

Een week lang muziek voor het goede doel. Foto: Stichting Glazen Thuis

"Ook in de vrijwilligersgroep van het voormalige Glazen Huys zijn mensen getroffen. Sommigen hebben bijvoorbeeld hun werk verloren en dat versterkte het gevoel om wat te doen en er is ook wat meer ruimte voor omdat een aantal dus gewoon thuis zit", gaat ze verder.

Niet meer vanuit de container

Eén van de oud-vrijwilligers deed een oproep via social media. Bijna de hele ploeg van weleer reageerde en korte tijd later zaten ze weer bij elkaar alsof er niets was veranderd.

Maar dat is wel het geval. Anders dan bij de vorige edities worden de radio-uitzendingen niet meer vanuit de container op het plein verzorgd en mensen worden ook niet meer opgeroepen om langs te komen. A1 radio en regio TV stelt de zender en apparatuur deze week beschikbaar voor uitzending.

Verder wordt er ook online uitgezonden. Het gaat om radio en meekijkradio op televisie met daarbij onderwerpen die apart worden opgenomen.

Donaties voor Nijkerk

Wat hetzelfde blijft is de vraag om donaties. "Maar het geld dat binnenkomt, gaan we nu wel anders besteden", zegt Warringa. "Het blijft binnen Nijkerk. Een deel gaat bijvoorbeeld naar de horeca die dit jaar zo zwaar is getroffen. Een deel gaat naar de zorg."

Verder kunnen mensen ook andere mensen nomineren die het het afgelopen jaar moeilijk hebben gehad door corona. "Ons goede doelen-team gaat hier dan mee aan de slag om direct iets te bedenken voor die mensen. Dit wordt dan bekostigd uit de donaties. Alles wat deze week binnenkomt, hopen we ook weer zo snel mogelijk uit te geven", aldus de medeorganisator.

Het Glazen Thuis is maandagochtend om 08.00 uur begonnen met de radio-uitzending en gaat tot middernacht door. Dit gaat de hele week op deze tijdstippen door en van vrijdag op zaterdag wordt de nacht ook nog doorgehaald. Op zaterdagavond om 20.00 uur is de uitzending en daarmee de actie ten einde.