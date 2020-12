Pasveer ziet andere status Vitesse: 'Wordt anders gekeken naar ons'

Als laatste komt hij van het trainingsveld, met een gulle lach en opvallend relaxed. Zoals altijd in interviews voor of na een wedstrijd. Met al zijn ervaring is Tukker Pasveer bij Vitesse een baken van rust bij het toch al stabiele Vitesse. Aan niets is te merken bij de 37-jarige doelman dat de Arnhemse club vorige week pijnlijk onderuit ging tegen PEC Zwolle. Ook trainer Thomas Letsch neemt zoals altijd alle tijd voor de media als de training erop zit.

Plekje stijgen

Pasveer weet als geen ander binnen de selectie hoe het werkt in het voetbal. Ook als er kritiek komt op het spel. "De buitenwacht wil zien dat we op die hoge positie blijven. Er wordt anders naar je gekeken, maar dat is goed. Het houdt ons scherp en zelf zijn we ook kritisch. Het is geen enkel probleem. Het liefst willen we nog een plekje stijgen. Hoe we nu beoordeeld worden, dat dwingen we zelf af."

Bijzonder avontuur

Acht keer moest de goalie dit seizoen pas vissen, verdeeld over elf wedstrijden. In de nadagen van zijn sportieve loopbaan is Pasveer in de bloei van zijn keepersleven. "Ik ben fit en ga zo lang mogelijk door." Hij droomt soms van een laatste buitenlandse stap, maar koestert wat hij heeft. "Dan moet het echt wel heel bijzonder zijn."

Terugkijken op nederlaag in Zwolle draait de routinier ook soepeltjes de positieve kant op. "Van verliespartijen leer je meer dan een overwinning. Het was weer een leermoment. We wisten in die wedstrijd even niet wat we moesten doen na die rode kaart. Daar hadden we heel veel moeite mee, maar er is tactisch op getraind en we hebben het met video geanalyseerd."

Opportunistisch

Vitesse verzuimde de koppositie te pakken, omdat Ajax diezelfde avond ook verloor. De Gelderse club blijft echter keurig tweede. Pasveer verwacht die race te kunnen volhouden, maar predikt ook realisme. "Wij hebben niet de financiële middelen van Feyenoord, PSV en Ajax. Zo is het gewoon. En straks in de transferperiode kan weer van alles gebeuren. Er kunnen spelers weggaan bij ons. Het blijft een opportunistische wereld, al zijn clubs in deze gekke tijd wat terughoudender."

"Ik hoop dat we de ploeg bij elkaar kunnen houden. Spelers erbij? Dat zou fantastisch zijn. Ik zou dat zeker toejuichen. Als we eind januari nog staan waar we nu staan, kunnen we verder kijken", weet Pasveer met topduels tegen AZ, Feyenoord en zondag Heerenveen voor de boeg.

"Heerenveen haalt veel punten na een voorbereiding die wat betreft resultaten niet goed verliep. Ik vind dit een interessante wedstrijd en ben benieuwd hoe wij ons revancheren van de wedstrijd tegen PEC Zwolle. "

Bekerbelangen

Vitesse wacht donderdag ook nog een uitwedstrijd in Tilburg tegen Willem II voor de beker. Ook in die competitie zijn de belangen voor Vitesse al jaren groot. Maar Pasveer bekijkt alles stap voor stap en loopt nergens op vooruit. "Zo doen we dat altijd en dat is ook de beste manier. Eerst zondag."

Tot slot kijkt de voormalig doelman van PSV en Heracles toch nog even met een schuin oog vooruit. "De top gaat eind januari tegen elkaar spelen. Daar gaan punten verspeeld worden. Ik ben ook daar erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Als wij willen blijven waar we nu staan, moeten we flink gas blijven geven."