Rosalie de Graaf kreeg doodsbedreigingen na kunstwerk dat de wereld over ging

De specialiteit van RoosArt, zoals haar artiestennaam luidt, is portretten schilderen. Realistische portretten op grote muren. "Het mooie daaraan is dat alles moet kloppen. Het moet perfect zijn."

Haar werk viel op en sindsdien reist ze de wereld over om kunstwerken te maken. En dat terwijl zij eigenlijk student geneeskunde was. "Ik was eerstejaars student en dat ging supergoed, maar na dat eerste jaar dacht ik toch: is dit het?" Rosalie hakt als 18-jarige de knoop door en laat haar studentenleven achter zich en stort zich op de kunst, en met succes. "Ik dacht: studeren kan altijd nog, toch?"

Droombaan

Voor de coronatijd reisde ze de hele wereld over: "Indonesië, Thailand, IJsland, Maleisië. Ik ben al op veel mooie plekken geweest. Vliegtickets, hotels, alles wordt betaald. Het is wel echt een droombaan."

Dat reizen zit er dus dit jaar niet in, maar dat maakt haar eigen jaar niet minder succesvol. "Ik ben juist nu veel opdrachten door corona. Mensen geven hun geld niet aan andere dingen uit en kiezen voor een kunstwerk. Bijkomende voordeel van veel thuis zijn is dat ik de eigen omgeving veel meer ben gaan waarderen."

De Doesburgse heeft vrijdag in de Week van Gelderland het jaar (2020) proberen te vatten in een kunstwerk. "Het was echt koud buiten tijdens het maken, maar het is gelukt."

Het kunstwerk over 2020 van Rosalie de Graaf. Foto: Omroep Gelderland

Op het doek zien we een voorovergebogen oudere man en een jong meisje. "Het is natuurlijk het jaar van corona, dus je ziet een jonger en een ouder iemand, want beiden worden door de crisis getroffen. Daarnaast groeten ze elkaar met de elleboog en het meisje kijkt hoopvol. Hoopvol naar de toekomst."

Achterhoeker

Ondanks de reizen naar al die mooie plekken voelt Rosalie zich toch echt Achterhoeker. "De mentaliteit, de nuchterheid. Ik voel me wel echt Achterhoeker." Afgelopen jaar is Rosalie ook begonnen met het beschilderen van agrarische bouwwerken in die regio. "Dit is een van mijn leukste projecten om te doen. Ik heb vier silo's van negen meter hoog beschildert."

Het is het eerste van in totaal negen kunstwerken in de Achterhoek. "Het mooie aan streetart is dat je er een verhaal mee kunt vertellen."