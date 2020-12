Protest tegen mondkapjes mag niet in centrum Nunspeet

In het centrum van Nunspeet mag zaterdag niet worden gedemonstreerd tegen de mondkapjesplicht. Dat zegt burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet. Wegens verwachte drukte in het winkelgebied moeten de demonstranten uitwijken naar het Veluwetransferium.

De burgemeester besloot tot de maatregel "uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid en openbare orde". Vorige week zaterdag pakten handhavers in Nunspeet zes mensen op die volgens de politie bewust weigerden een mondkapje op te zetten. Volgens de demonstranten is daarbij onnodig geweld gebruikt. De politie hield enkele dagen later een 32-jarige man uit Oisterwijk aan op verdenking van bedreiging.

Woensdag was er opnieuw een betoging in Nunspeet, uit protest tegen het optreden van de handhavers én uit protest tegen de mondkapjesplicht. Achteraf liet de gemeente weten dat iedereen die zich daar niet aan de coronamaatregelen had gehouden een bekeuring thuisgestuurd zou krijgen. Daarover waren de betogers woest.

Tegenactie inwoners Nunspeet

Het is nog onduidelijk of de actievoerders zaterdag inderdaad naar het Veluwetransferium gaan om daar te demonstreren. Intussen laat een groep inwoners Nunspeet onder de naam Gezond Verstand Nunspeet weten niets in de anti-virusdemonstratie te zien. Ze willen een tegenactie op touw zetten. "Mensen hebben het al moeilijk zat en dit soort initiatieven willen wij niet op deze manier in Nunspeet”, aldus een verklaring op Facebook.

Zie ook: Groep Nunspeters wil volgende anti-mondkapjesdemonstratie voorkomen