Was Maarten van Rossem homoseksueel?

Maarten van Rossem leefde van ca. 1495 tot 1555. Hij vocht decennialang voor de onafhankelijkheid van Gelderland als autonoom vorstendom en trad daarna in dienst van keizer Karel de Vijfde. Geboren als lage edelman werkte Maarten van Rossem zich op tot één van de belangrijkste edelen in de Nederlanden. De Gelderse veldheer is vooral beroemd vanwege zijn geslaagde aanval op het Hollandse regeringscentrum Den Haag in 1528. Daarnaast liet hij enkele kastelen bouwen die nog altijd bestaan. Kasteel de Cannenburch in Vaassen, het Duivelshuis in Arnhem en het Stadskasteel van Zaltbommel liet Maarten van Rossem bouwen naar de mode van zijn tijd.

Bekendste afbeelding van Maarten van Rossem, Bron: Rijksmuseum Foto: Rijksmuseum

Ernstig misdrijf

Over de seksuele geaardheid van Maarten van Rossem is niks met zekerheid te zeggen. Toch zijn er aanwijzingen dat de Gelderse legerleider homoseksueel was. In 1520 had Maarten van Rossem een ernstig probleem met de kerkmeesters in Zaltbommel. Zij verdachten hem en Arien Thijssen van een ernstig strafbaar feit. De kerk wilde beide mannen uitsluiten van de sacramenten en daarmee buiten de geloofsgemeenschap plaatsen. Die straf werd alleen gegeven voor ernstige misdrijven.

Duivelshuis in Arnhem, Foto: Mijn Gelderland Foto: Mijn Gelderland

Duivelshuis

Homoseksualiteit gold in de zestiende eeuw als een ernstig misdrijf. Het werd gezien als duivels gedrag. De duivels in het huis van Maarten van Rossem in Arnhem zouden een stille verwijzing naar zijn seksuele voorkeur kunnen zijn. In het Arnhemse Duivelshuis zijn drie opvallend grote en geketende saters (figuur uit de Griekse mythologie) te zien. Volgens Witteveen presenteerde Maarten van Rossem zich daarmee in ieder geval als 'vrijbuiter, een natuurmens die zijn instincten volgt, maar ook als de bedwinger van chaos en wellust. De drie saters of duivels zijn nog altijd te zien in het Duivelshuis dat nu onderdeel is van het Arnhemse stadhuis.

Biografie over Maarten van Rossem, Foto: Omroep Gelderland. Foto: Omroep Gelderland

Grote Gelderse Geschiedenis Pubquiz

De biografie over Maarten van Rossem speelt een rol in de Grote Gelderse Geschiedenis Pubquiz die Omroep Gelderland vanavond in twee delen uitzendt. Het eerste deel is te zien om 17.20 uur en het tweede deel om 18.20 uur. De presentatie is in handen van de Ridders van Gelre Bas Steman en René Arendsen. De pubquiz was eerder live te zien op de Facebookpagina van Omroep Gelderland en komt vanavond voor het eerst op televisie.