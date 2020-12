Minister erkent woondeal voor behoud Molukse wijk: ‘Er zit eindelijk beweging in’

De Molukse gemeenschap in Elst wil haar wijk behouden. Daarom ging ze deze week in gesprek met de gemeente en de woningcorporatie om tot een speciale deal te komen. Het plan is dat Molukkers voorrang krijgen als er een woning in de buurt beschikbaar komt, omdat dat van oudsher zo is bepaald. Dat bevestigt nu ook de minister van Binnenlandse Zaken.

De Molukse gemeenschap in Elst is al langer dan een jaar bezig met het sluiten van een deal om haar buurt te behouden. Nu lijkt er eindelijk beweging in te zetten. De regeling zou ervoor zorgen dat Molukkers voorrang krijgen wanneer een van de 68 huizen in de wijk beschikbaar komt. “Voor ons is het een cultureel erfgoed, een manier van leven die wij willen behouden”, begint Agoes Peilouw, voorzitter van de Molukse Wijkraad. “De gemeenschap wil haar identiteit niet verliezen.”

Om het plan voor elkaar te krijgen, is medewerking nodig van zowel de gemeente Overbetuwe als van woningcorporatie Vivare. Deze week zat de wijkraad voor het eerst met beide partijen aan tafel.

“Zo’n gesprek probeer ik al vanaf juni 2019 te organiseren”, weet Peilouw. Hoewel er nog niets is besloten, is het volgens hem een eerste stap in de juiste richting. “We zijn hoopvol. Er is eindelijk een opening.”

Ook wethouder Wijnte Hol is blij met het overleg: “Het was constructief. We hebben afgesproken binnenkort weer vervolggesprekken te voeren. Wij gaan alle mogelijkheden in kaart brengen. Daarbij willen we ook anderen betrekken, zoals de huurdersvereniging. Daarnaast kijken we hoe deze kwestie in andere gemeenten met een Molukse gemeenschap is opgelost.”

Kamervragen over Molukse wijk

De besprekingen in Elst gingen niet altijd zonder slag of stoot. Eerder dit jaar kreeg een niet-Molukse wijkbewoner een steen door haar ruit met een dreigbrief. De boodschap: ze was niet welkom. Reden voor de VVD om een paar strenge Kamervragen te stellen aan de minister. Die geeft nu aan dat dit soort voorrangsregelingen van oudsher niet ongewoon zijn in Nederland. "In 2017 was er in ongeveer 45 gemeenten een zogenaamde Molukse wijk", reageert minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag in een brief. "In de meeste van die wijken krijgen Molukkers voorrang."

Na de Indonesische onafhankelijkheid zijn er in 1951 veel Molukse soldaten van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger met hun familie naar Nederland gebracht. Het verblijf zou tijdelijk zijn, maar later bleek dit niet het geval. Daarom werden ze in de jaren zestig in speciale woonwijken ondergebracht. De regering sloot in 1986 een overeenkomst om het karakter van die buurten te behouden. Daarom geldt er voor veel van de wijken een voorrangsregeling. “Ik ben van mening dat deze specifieke afspraak niet los van de historische context gezien kan worden”, schrijft de minister.

Afspraken blijven bestaan

Naast de incidenten waarvan de media melding hebben gemaakt, zijn er bij Ollongren geen andere signalen bekend. “In het merendeel van de gevallen zijn er geen problemen bij de toewijzing van woningen.” Daarom ziet ze verder geen reden om dit soort afspraken terug te trekken.

Voor Peilouw is het belangrijk dat de minister deze geschiedenis erkent. “Het bevestigt wat wij altijd gezegd hebben. Dat geldt niet alleen voor Elst, maar voor alle Molukkers in Nederland.”

