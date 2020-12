Het gaat niet goed met deze keihard kwakende kikker in de Achterhoek

Ecoloog Jan Stronks van de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) heeft bijna tachtig plassen en poeltjes van particulieren onder de loep genomen en aanbevelingen voor verbeteringen gedaan. Eerder zijn er al verbeterplannen voor 120 poelen van natuurbeheerorganisaties geïnventariseerd.

"De boomkikker is de makkelijkste te inventariseren diersoort in Nederland", vertelt Jan Stronks. "Je kunt ze op meer dan een kilometer afstand horen."

Ondergrens

Sinds de jaren '80 is de ecoloog van VALA bezig in kaart te brengen hoe het met de boomkikkerstand in de Achterhoek gesteld is. Op het dieptepunt waren er nog maar 200 mannetjes over. Uit recente tellingen blijkt dat er nu 2000 boomkikkers in de Achterhoek leven. Dit is volgens de ecoloog de absolute ondergrens, want wat hem betreft mogen er nog wel wat kikkers bij. Pas bij 10000 is er een goede populatie.

Bekijk hier de video. De tekst gaat daaronder verder.

De afgelopen tijd heeft Stronks zo'n tachtig poeltjes onderzocht. De hoofdvraag was daarbij of de plasjes voldoen aan de eisen voor het leefgebied van de kikker. "Als er lang geen beheer aan een vennetje wordt uitgevoerd, dan verdwijnt de boomkikker weer", legt Stronks uit.

Een goede plas moet aan de volgende voorwaarden voldoen: "Er mag niet te veel begroeiing instaan, er mag geen vis inzitten en daarnaast moet er onder meer voldoende licht invallen", somt de ecoloog op.

Stronks hoopt dat veel grondbezitters zijn adviezen opvolgt, want "de boomkikker hoort echt bij de Achterhoek. Het zou heel zonde zijn als het dier verdwijnt".

