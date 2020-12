Met kerst zit de kerk tot de nok vol, maar hoe is dat dit jaar?

Pastoor Eduard Kimman is blij met deze oplossing: "We willen zoveel mogelijk mensen de gelegenheid geven om te komen."

In de kerk geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Normaal passen er 600 mensen in de kerk, nu mogen er maximaal 30 per keer komen. "Er mag niet gezongen worden, er is alleen wat muziek. Zo zal het ook met Kerstmis gaan."

Het gaat hoe dan ook door

Ook in andere kerken in Gelderland vinden vieringen plaats op kerstavond, zoals de Groesbeekse Cosmas en Damianuskerk en de kerken van de Heilige Martinus Parochie in Cuijk. Volgens pastoor Theo Lamers van deze kerk wordt kerst altijd gevierd. "Zo nodig met met reserveringen," zegt hij. "Het gaat hoe dan ook door."

Ook in de protestantse gemeente Lochem vinden vieringen plaats via reserveringen. Daar mogen dertig mensen naar binnen.

De Kerstnachtdienst in de Nijmeegse Stevenskerk is alleen via internet te volgen om een te grote drukte te voorkomen. In de Protestantse Gemeente West Maas en Waal, die sinds 1 november ook geen reguliere kerkdiensten meer houdt, komt er op kerstavond alleen een kleinschalige kinderdienst op uitnodiging, die later op de Facebookpagina van de kerk te zien is.

'Oh Holy Night'

Bij de St. Werenfriduskerk in Westervoort staan ze er dubbel in. Vanaf januari houdt de kerk op te bestaan. Vaste prik is altijd de opvoering van 'Oh Holy Night'.

"Met kerst zitten de banken altijd tot de nok toe vol. Een groot deel kijkt erg uit naar onze opvoering", zegt Jan Willem Schuurman van het koor van de kerk. Het zou dit jaar dan ook voor het laatst zijn dat het koor hun nummer zou spelen. Maar daar werd iets op bedacht, namelijk de online uitvoering. "We zijn de studio ingedoken en we hebben het nummer digitaal opgenomen en dat gaan we dan verspreiden."

