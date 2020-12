Honderd meter kerstsfeer bij oliebollendrive-in langs de A18

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

“We hebben geen wetenschappelijk bewijs, maar ik durf gerust te zeggen dat we de grootste van Nederland zijn”, aldus initiatiefnemer Eef Bus over de kerstige drive-in in het magazijn van Retail Bouw Nederland. Eenmaal binnen galmen de kerstnummers uit de speakers en wanen gasten zich in een winter wonderland. De initiatiefnemer had niet verwacht dat het zo groot zou worden. “Inmiddels zitten er tienduizenden lampjes in de hal. We begonnen met een pallet, maar uiteindelijk liep dat helemaal uit de hand”, zegt Bus enthousiast. “Het idee was om iets gaafs neer te zetten waar we met alle partners trots op kunnen zijn, maar dat het zo uit zou pakken had ik niet durven dromen.”

Naast oliebollen en warme dranken biedt de drive-in ook mogelijkheden voor ondernemers. “We bieden hen de mogelijkheid om kerstpakketten uit te reiken aan medewerkers”, licht Bus toe. De drive-in is een samenwerking van verschillende regionale partners, waaronder Retail Bouw. Hoewel het bedrijf geen directe link met oliebollen of kerst heeft, twijfelde eigenaar Pascal Winters geen seconde. “Een leuk initiatief en de locatie leent zich er uiteindelijk ook nog goed voor”, vindt Winters. “Iedereen heeft last van de coronacrisis. Ik vind dat we in de regio, waar het kan, elkaar moeten helpen, dus dat doen we dan ook.”

‘Net een uitzendbureau’

Ploccos Horeca Groep, een van de andere partners, leent hun personeel tijdens de coronacrisis uit aan andere bedrijven. In december neemt de vraag om personeel af, daardoor komt de drive-in voor hen als geroepen. “Net voor kerst wordt het werk weer minder. Dan kunnen we ons personeel bij andere bedrijven weghalen en bij ons oliebollen laten bakken”, vertelt eigenaar Frank Gesthuizen. “Ons personeel moet iedere keer wisselen van werkgever. We zijn soms net een uitzendbureau.”

Bezoekers kunnen vanaf vrijdag 11 december terecht bij de drive-in, mits zij online een kaartje hebben gekocht. Waar de drive-in eerst één weekend open zou zijn, heeft organisator Bus goed nieuws voor alle oliebollen en kerstliefhebbers: "We kunnen verklappen dat we het niet één weekend doen, maar de drive-in tot aan de kerstvakantie openhouden."

Boodschappen afhalen

Ook Plus Bruil uit Wehl heeft zich aangesloten bij het initiatief. Om klanten de mogelijkheid te geven om de drukte in de supermarkt te vermijden, hebben zij een pick-up point ingericht in de bedrijvenhal ingericht. Hier kunnen online bestelde boodschappen worden opgehaald.