Vitesse zonder Dasa, rechtsback nu waarschijnlijk Manhoef

Thomas Letsch kan tegen de Friezen beschikken over een nagenoeg complete selectie. Aderlating is opnieuw de absentie van Eli Dasa, de vaste rechtsback van het elftal. De Israëliër werd getroffen door het coronavirus en zit nog in quarantaine in afwachting van een negatieve test. Dasa ontbrak de afgelopen dagen dan ook op de training. "Dasa zal niet spelen", vertelde Letsch vrijdag op het waterkoude Papendal. "Hij moet eerst terug naar 100 % nu hij een tijdje niets heeft kunnen doen."

Bekijk het interview. De tekst gaat daaronder verder.

Meerdere opties op rechts

Interessant is wie Dasa aan de rechterkant vervangt tegen Heerenveen. Meest waarschijnlijk is dat de 18-jarige Million Manhoef zijn opwachting maakt op die positie. Manhoef is linksbenig en normaliter een speler voor de linkerflank. Hij is afkomstig uit de eigen opleiding. "We hebben verschillende mogelijkheden, Manhoef is zeker een serieuze optie", aldus de trainer van Vitesse. "Maar ook Hillary Gong kan daar spelen net als Brend Leeflang."

Letsch koos vorige week nog voor Idrissa Touré als vervanger van Dasa, maar de huurling van Juventus kreeg tegen PEC Zwolle rood en is dus geschorst voor het duel van zondag in GelreDome (12.15 uur).

Kritiek

Vitesse is in eigen stadion uit op eerherstel na de zwakke beurt in Zwolle. De Arnhemse equipe ging met 2-1 onderuit. "Maar wij zijn Vitesse, vergeet niet wie we zijn. We winnen uit elf wedstrijden al acht keer dit seizoen. Daar mogen we trots op zijn", verdedigde Letsch zich op de kritiek die loskwam na de nederlaag. "In Zwolle hebben we 25 minuten slecht gespeeld, maar met elf man hadden we die wedstrijd zeker gewonnen. We waren meestal gewoon beter dan PEC. Ja, dit kan een keer gebeuren. We zijn even gevallen en moeten nu weer opstaan. De spelers en wij als staf kijken uit naar de volgende wedstrijd."

De verwachting is dat Letsch zondag tegen Heerenveen weer terugvalt op het spitsenkoppel Lois Openda - Armando Broja. Op het middenveld maakt Thomas Bruns weer plaats voor de Noor Sondre Tronstad.

Tot de winterstop breekt nog een interessante periode aan die zondag dus begint met een wedstrijd tegen het eveneens goed presterende Heerenveen. "Een uitstekend voetballende ploeg met natuurlijk de beide Veermannen die extra opvallen. Een open duel? Ik hoop het niet, wij willen de controle en bepalen."

Vermoedelijke opstelling:

Pasveer, Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Manhoef, Bero, Tronstad, Tannane, Wittek; Openda en Broja