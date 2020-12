Kleding van dierbaren toveren ze hier om tot knuffels, jasjes en dekens

De klanten die kledingstukken van dierbaren laten verwerken, komen de stof vaak persoonlijk brengen. ''Je hebt veel verantwoordelijkheid om ermee aan de slag te gaan,'' zegt werknemer Miranda Brouwers. Juist die verantwoordelijkheid wil zij graag leren nemen.

Het concept van de winkel is niet alleen mooi, het werk helpt de werknemers ook om hun leven op te pakken. Het werk is volgens eigenaar Elze Frie dé manier om nieuwe dingen te leren. Frie: ''Het werk is het middel, zonder werk zijn we een buurthuis, en dat wil ik niet. Juist iets doen met elkaar, voor een ander, dat is wat ik wil. Daar leven mensen van op.''

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Iedereen welkom om wat bij te dragen

Iedereen mag binnenlopen. Sterker nog, de gemeente Zaltbommel dekt de kosten voor het dagelijks openen van de winkel. Mensen die goed zijn met stof, ontwerpen, organiseren of een ander talent hebben, kunnen hier aan de slag en gaan tijdens het werk indirect de uitdaging aan met een taalachterstand, sociale vaardigheden of eenzaamheid. Mensen die re-integreren. Fie: ''Je kan van alles meemaken maar je hoeft niet voortduren in zak en as te zitten.''

''Iedereen die wat voor een ander wil doen is hier welkom,'' benadrukt oprichtster Elize. Het is geen zielig sfeertje, hier wordt gewerkt.'' Elize denkt dat juist in deze tijd het belangrijk is om te benadrukken dat inwoners uit de omgeving gewoon naar binnen kunnen lopen om mee te doen.

Toekomstplannen

'Sociaal ondernemen,' heet de manier van bedrijfsvoering bij Elizz in company. Het concept bestaat nu vijf jaar. Naast textiel zou Fie graag nog een technische plek oprichten. Ook de gemeente is daarover enthousiast. Fie: ''Textiel trekt een bepaalde groep mensen aan. Vrouwen, pensionada en Syrische mannen. Maar ook andere mannen zijn een belangrijke doelgroep. Ik zou wel een fietsenwerkplaats willen oprichten.''

Het plan is nog niet concreet. Eerst wil de ondernemer de textielwerkplaats tot een succes maken. ''Als dit als een trein loopt, ga ik op zoek naar een sociaal ondernemer, die de fietswerkplaats zou willen opzetten.''

Begin volgend jaar verhuist de winkel naar de binnenstad.