Nijmeegse rij-instructeur (50) vrijgesproken van verkrachting cursiste (21)

Een Nijmeegse rij-instructeur (50) is vrijdag door de rechtbank in Zutphen vrijgesproken van verkrachting en ontucht. Volgens de rechtbank valt uit het beschikbare bewijs in het dossier niet te bewijzen dat de man een destijds 21-jarige cursiste dwong tot seks.

Dat er seks was tussen de twee stond niet ter discussie, maar wel of dat gedwongen ging. Er was geen sprake van geweld of bedreiging met geweld en het is ook niet bewezen dat de man bewust een bedreigende sfeer in het leven riep. Bovendien valt volgens de rechtbank ook niet te zeggen of de man had moeten weten dat de vrouw een licht verstandelijke beperking heeft.