Zoelens café onaangenaam verrast door sluiting: 'Er was geen illegaal jongerenfeest'

''We hebben met gezinsleden en vier vrienden van mijn zoon bij elkaar gezeten'', erkent eigenaresse Angela van Schaik. Dat deden zij in het café, dat zich met een cafetaria in hetzelfde pand onder hun woning bevindt. "Omdat we daar op afstand van elkaar kunnen zitten'', zegt Van Schaik. "In de eerste coronaperiode hebben we alles daarvoor verbouwd."

Na een melding stond de politie aan de deur. Die zat op slot en de gordijnen waren gesloten. Van Schaik: ''Er was hard gebonk en daar schrokken de jongens eigenlijk van. Ze dachten: we zijn met een te veel. En zijn achter eruit gegaan. De politie constateerde binnen niks. Aan de hand van wat bierflesjes en dergelijke is daar 25 man van gemaakt. We waren met z'n achten."

'Optreden overdreven'

De gemeente Buren bracht de sluiting van de horecazaak vrijdagochtend in een persbericht naar buiten. Dit heeft de eigenaren onaangenaam verrast. Zij zien het als een lichte overtreding van de coronaregels zoals dat bij veel gezinnen wel eens gebeurt. Het optreden van de politie en burgemeester noemen zij dan ook overdreven.

"Ik vind het niet helemaal correct", aldus Van Schaik. "Er is geen illegaal feest geweest, we hebben geen 25 man gehad, we verdienen er niks aan. Ze hadden beter even in gesprek kunnen gaan dat dat niet mag. Ik wist ook niet dat ik daar niet zelf mag zitten."

Politie schat aantal aanwezigen op 25

Gemeente en politie bevestigen dat er mensen aan het vertrekken waren op het moment dat de politie naar binnen ging. De agenten hebben daarom niet vast kunnen stellen hoeveel mensen er daadwerkelijk waren. Ze houden het op de schatting van ongeveer 25 mensen. "Dit is op basis van het aantal aangetroffen gebruikte glazen, lege flesjes en de hoeveelheid fietsen voor de deur", meldt een woordvoerder.

"Er stonden ook nog flesjes en glazen van eerder en we hebben zelf als gezin al zes fietsen", verklaart Van Schaik deze constateringen. De Zoelense is niet van plan om beroep aan te tekenen tegen de beslissing. "Omdat de zaak toch dicht is merken we er voor de rest weinig van", zegt zij. "Ik vind het jammer dat het zo is gegaan en dat het zo in het nieuws is gebracht zonder dat wij dat wisten. We hadden ook gewoon even een gesprekje kunnen doen."

