Cindy bakt 6000 oliebollen voor verwoeste voetbalclub

“Ja,’ zegt Cindy. “Mijn kinderen zitten op een sportvereniging, en ik moet er niet aan denken dat ze dat niet meer zouden kunnen vanwege bijvoorbeeld een brand. Zelf ben ik basketbaltrainer, ik houd dus van sport. Daarom ben ik spontaan de actie begonnen en liep het al heel gauw uit de hand.”

600 bollen per uur

Cindy heeft inmiddels een professionele oliebollenmachine gehuurd. Hiermee kan ze 600 oliebollen per uur bakken. In totaal moet ze er zo’n 6000 maken. Ze is dus al een paar dagen bezig.

De oliebollen kunnen worden opgehaald bij het sportterrein van BZC'14. Zelf stond ze zaterdag de hele dag in haar oliebollenkraam te bakken op de parkeerplaats van haar internethengelsportbedrijf, waar de mensen via een speciale met pylonen afgezette coronaroute de oliebollen konden ophalen.

Cindy verwacht ongeveer 3000 euro op te halen met haar spontane actie.

De voetbalclub is erg blij met haar initiatief, zegt secretaris Koen van Binnendijk. "We kunnen dit heel erg waarderen. Dat het dan ook nog van iemand komt die eigenlijk niets met de club te maken heeft, dat vind ik echt heel mooi."

De verwoeste kleedkamers bij de club zijn inmiddels afgebroken. Er liggen her en der wat spullen en het is een grote zandvlakte.

Volgens Van Binnendijk is er voooral behoefte aan praktische dingen. "Alle tenues en de ballen lagen in de opslag. Dat is ook allemaal door de brand verwoest. Wat we ook nodig hebben nu is bijvoorbeeld een lijnenmaker. De mensen moeten wel weten waar ze naar toe moeten trappen met de bal."

