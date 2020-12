Pim (10) loopt al weken in korte broek voor zieke klasgenoot

Ook vrijdagochtend gaat Pim met broertje Cees weer richting Basisschool de Zonneboom. Het is amper 500 meter fietsen maar in een korte broek met deze temperaturen is dat toch nog wel heel spannend. "Ik zet gewoon door, dit gaat allemaal wel goedkomen", klinkt het. Zijn moeder geeft hem nog een dikke kus en daar gaan ze dan. Nadat de fiets in het rek staat, lopen ze richting school.

Kijk en luister mee op basisschool de Zonneboom. De tekst gaat eronder verder

Hele school doet mee

Daar staan juf Annelies en directeur Ada al op ze te wachten, beiden gestoken in korte broek. "Vandaag doet de hele school mee", legt Ada uit. Naast de korte broeken actie zijn ze bezig met kerstpakketten maken. Men kan twee kerstpakketten kopen. Een daarvan is voor mensen in de omgeving die een pakket kunnen gebruiken. De andere is voor de koper zelf. Het geld gaat weer richting Kika. een organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker.

De school wil 1000 euro ophalen voor Kika. Inmiddels staat de teller al boven de 2700 euro.

'We missen Rein'

Annelies legt uit dat de kinderen Rein wel erg missen. Hij is al lange tijd niet meer op school omdat hij geholpen wordt aan leukemie. "We hebben met alle kinderen hier over gepraat en uitgelegd wat er met Rein aan de hand is." De kinderen begrijpen het ook, maar vervelend is het wel voor ze dat ze hun klasgenoot moeten missen."

Pim weet nog niet hoelang hij doorgaat met korte broeken dragen. Maar aan de kou stoort hij zich niet. "Dit valt allemaal wel mee, Rein heeft het veel zwaarder op dit moment."