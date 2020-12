Dit ontmoetingscentrum gaat ervandoor met titel Dorpshuis van het Jaar 2020

De Paulus uit Winssen is verkozen tot Dorpshuis van het Jaar 2020. Dit werd zaterdag bekend gemaakt tijdens de finale in het provinciehuis.

De jury omschrijft het winnende dorpshuis als toegankelijk en innovatief. Ook het publiek stemde massaal op het ontmoetingscentrum. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog overhandigde de winnaar de beker en de felbegeerde prijs van liefst 2.500 euro.

Van het kijken bij andere dorpshuizen, tot het delen van verschillende ideeën: voor beheerder Rick de Waal en bestuurslid Bianca van Suilen was de afgelopen periode een zeer leerzame tijd. Dat zij er dit jaar vandoor gaan met de titel is voor hen dan ook de kers op de taart. "We hebben hier allemaal zoveel inzet voor geleverd en dan dit resultaat, dat is echt super. We gaan samen met onze leden kijken naar wat we met het prijzengeld gaan doen. Maar het gaat zeker een mooie bestemming krijgen", luidt de eerste reactie van het winnende dorpshuis.

Volgens de jury is De Paulus dan ook de terechte winnaar: “Het dorpshuis heeft zich weten te vormen tot het centrum van het dorp, waar (bijna alle) bewoners en activiteiten samenkomen", een terechte winnaar aldus de jury.

Finale

In vergelijking met voorgaande jaren, zag de finale er dit jaar anders uit. Waar het provinciehuis normaliter gevuld is met publiek, waren vandaag alleen de zes finalisten aanwezig in verband met de coronamaatregelen.

Om de aanhangers van de finalisten toch de finale te laten volgen, was er vanuit elk dorpshuis een videoverbinding waarop zij live mee konden kijken. Daar zagen ze dat De Paulus na de publiekstemmen de leiding overnam van De Broederij uit Nijmegen, dat eerder door de beheerders als hoogste werd gerangschikt. Met ruim 100 stemmen meer klom de Paulus over Nijmegen heen in de tussenstand. Ook de vakjury beoordeelde het ontmoetingscentrum uit Winssen het hoogst en dus kon de winst Winssen niet meer ontglippen.

Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Een terechte winnaar. Opnieuw blijkt hoe waardevol een dorpshuis is voor inwoners. Maar ook hoe leuk en inspirerend de medewerkers zijn die het allemaal realiseren. Nu misschien meer dan ooit.”

Competitie

Dit jaar stond het thema ‘samendoen’ centraal in de zoektocht naar hét meest bruisende dorpshuis in Gelderland. Er werd hierbij gekeken hoe dorpshuizen op een nieuwe manier activiteiten organiseren en verbindingen leggen. Bijvoorbeeld met de omgeving, tussen jongeren en ouderen of met hun buurdorpen.

Uit de vele aanmeldingen werden uiteindelijk zes finalisten genomineerd, die de strijd met elkaar aangingen: Bolderburen in Culemborg, Ontmoetingscentrum de Paulus in Winssen, Stadsboerin in Doetinchem, Ons Honk – Zuid doet samen in Apeldoorn, Wijkcentrum Wijchen Zuid in Wijchen en de Broederij in Nijmegen.

Betrokkenen

Op TV Gelderland was te zien hoe Angelique Krüger met de finalisten door heel Gelderland ging om de genomineerde dorpshuizen te bezoeken. Ze sprak met de bezoekers, beheerder en bewoners over hoe belangrijk het dorpshuis voor hen is. Daarnaast testte toegankelijkheidsexpert Jan Troost de dorpshuizen om te beoordelen in hoeverre mensen met een beperking ook volwaardig mee kunnen doen aan de activiteiten in het dorpshuis. Tot slot bezocht de vakjury, bestaande uit vertegenwoordigers van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, alle genomineerden.

De finale van Dorpshuis van het Jaar 2020 is zondag 13 december vanaf 17.20 uur te zien bij TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Aflevering terugkijken? Dat kan via Uitzending Gemist.