LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 5 december

zaterdag 5 december

15:30 - Een vol huis op pakjesavond? Nou, doe maar niet





15:05 - Een liedje voor de de mensen van Rijnstate

Inki Keizer heeft een liedje ingezongen dat ze heeft opgestuurd naar het ziekenhuis Rijnstate in Arnhem als dank voor de goede zorg van haar oom op de intensive care. Naar omstandigheden gaat het nu redelijk met haar oom. Hij is getroffen door corona.

Eric van den Berg sprak op Radio Gelderland met haar.



omroepGLD · Een liedje voor Rijnstate

14:26 - 848 besmettingen erbij

In Gelderland zijn er tot 10.00 uur 848 nieuwe besmettingen bijgekomen; dat waren er gisteren 945. Er zijn 9 patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Verder meldt het RIVM 6 overleden patiënten.

14:21 - Oeps...

Een pijnlijk moment op Radio Gelderland rond oud-burgemeester Koops. Xandra Rakier dacht het ergste...



omroepGLD · De oud-burgemeester van Heerde leeft nog hoor

14:14 - 'Geen feestgangers op 17 januari'

Beelden van feestende mensen die vieren hoe horecazaken op zondag 17 januari illegaal weer opengaan, dat ziet Wouter Janssen van Sportsbar ‘t Huys in Arnhem helemaal niet zitten. "Dan doen we een enorme stap achteruit en zijn we straks als horeca weer drie maanden lang de pineut."

Op social media doet Janssen een oproep aan horecazaken die op 17 januari de deuren weer dreigen te openen omdat het water hen door de coronasluiting financieel aan de lippen staat. Volgens de Arnhemse cafébaas is er een hele grote groep ontevreden mensen die een opening gaat aangrijpen voor feestprotesten. "En wij zijn een uitgaansgelegenheid op een uitgaansplein en hebben een verantwoordelijkheid."

Lees hier meer.



Statement opening 17 januariEr zijn meerdere vragen binnen gekomen over wat wij gaan doen op 17 januari wanneer veel...



13:29 - Weer geen Bloesemtocht

De Bloesemtocht in de Betuwe gaat ook volgend jaar niet door. Dat meldt de organisatie achter het wandelevenement. Corona gooit roet in het eten. Om die reden ging er ook dit jaar al een streep door de Bloesemtocht. De wandeltocht zou in 2021 op 17 april plaatsvinden.

Gelukkig hebben we enkele oude beelden nog, uit 2015 bijvoorbeeld.







12:12 - Vanuit de auto afscheid nemen van oud-burgemeester Koops

Inwoners kunnen op zaterdag 12 december vanuit de auto afscheid nemen van oud-burgemeester Jacqueline Koops van Heerde. Vanwege corona gebeurt dat in de vorm van een heuse drive-through. Koops is heel ziek geweest en heeft eerder dit jaar besloten haar ambt neer te leggen.

Jacqueline Koops. Foto: Omroep Gelderland

Lees hier meer.

11:08 - Bibberen op het dak

Sint en Piet moeten eigenlijk zoveel mogelijk binnen blijven vanwege corona, maar voor de allerlaatste bezorgingen wordt het koud. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal ontstaat mist. Het wordt koud met minima tussen -1 en -3 graden.

Foto: ANP

Lees het weerbericht hier.

10:56 - Hoe krijgen we het vaccin bij de klant?

Een van de makers van een vaccin tegen corona is Pfizer. Foto: ANP

Terwijl farmaceuten haast maken om hun coronavaccin zo snel mogelijk goedgekeurd te krijgen, lopen andere bedrijven alvast warm om het vervoer te regelen. Maar dat valt niet mee, blijkt uit een rondgang van RTL Z.

"Eigenlijk weet niemand precies waarop hij zich moet voorbereiden", zegt de directeur van een bedrijf dat de opslag en het vervoer van geneesmiddelen organiseert. Hij en andere bedrijven die betrokken worden bij het transport van het coronavaccin, zoals Air France-KLM en truckers die het laatste stuk voor hun rekening nemen, hebben een taskforce opgericht om het transport zo goed mogelijk te organiseren.

Maar ze krijgen nog niet de informatie die ze nodig hebben, zoals hoeveel doses er in een doos gaan, hoe groot die doos is en wat het gewicht is. De directeur denkt dat farmaceuten die informatie niet willen delen uit angst om de concurrentie wijzer te maken.

Ook bedrijven die koelverpakkingen maken weten nog niet welk vaccin ze kunnen verwachten en kunnen zich daardoor maar beperkt voorbereiden. Verschillende coronavaccins moeten bij verschillende temperaturen worden bewaard.