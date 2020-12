LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 6 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

zondag 6 december

19:08 - Meer mensen tijdens Kerst?

Een versoepeling van de maatregelen zit er voorlopig niet in, dat melden bronnen aan de NOS. Of er tijdens de Kerst meer dan drie bezoekers per dag aanwezig mogen zijn, is nog niet duidelijk. Het kabinet neemt daar morgen of overmorgen een beslissing over. Dinsdag staaT er een nieuwe persconferentie gepland.

15:26 - Confrontatie in Nunspeet met mondkapjesweigeraars

Foto: Nederland Schoon

De politie heeft in het winkelcentrum van Nunspeet zes mondkapweigeraars opgepakt. De groep wilde in de winkels geen mondkapje dragen. Het gaat om vier volwassenen en twee minderjarigen uit Nunspeet en Harderwijk.

14:47 - Drie besmettingen meer dan gisteren, niemand overleden

Het RIVM meldt zondag tot 10.00 uur 851 nieuwe covidbesmettingen. Dat zijn er drie meer dan gisteren. In ziekenhuizen kwamen vijf mensen terecht, vier minder dan zaterdag. Het RIVM registreerde geen doden.

13:03 - Zo werkt het vaccin

Pfizer-BioNTech, Moderna, Janssen of AstraZeneca. De kans is groot dat wij straks de keuze hebben om gevaccineerd te worden met een van deze vaccins. Maar hoe werken ze eigenlijk? De NOS heeft er een video van gemaakt.

09:45 - KNVB op de bres voor amateurvoetbal

Foto: Pixabay

De KNVB voert maandagochtend actie op het Malieveld in Den Haag. Met zo'n duizend verschillende voetbalshirts wordt het woord 'stil' gevormd op het grote grasveld in de residentie. De KNVB vraagt zo aandacht van de overheid voor het amateurvoetbal, dat vanwege de coronamaatregelen nu al weer bijna twee maanden stilligt. De KNVB wil dat de ruim 600.000 voetballende senioren zo snel mogelijk weer als team kunnen gaan trainen. Ze moeten dat nu doen in groepjes van maximaal vier personen. Dat was zelfs een tijdje slechts twee personen. Jeugdspelers tot en met achttien jaar, waarvan er bij de KNVB ook zo'n 600.000 zijn ingeschreven, mogen wel normaal trainen en onderlinge partijtjes spelen op de club, maar niet tegen andere verenigingen. De KNVB hoopt dat de overheid toestemming geeft om de jeugd in ieder geval weer op lokaal niveau wedstrijden te gaan spelen, zodat ze een impuls krijgen om te blijven sporten.

09:07 - Pieten met bakfiets in Nijmegen

In de wijk Grote Boel in Nijmegen-Noord reden op pakjesavond pieten met een bakfiets rond om pakjes te bezorgen. De speciale bezorgdienst was opgezet om in coronatijd toch nog een sinterklaasgevoel over te brengen. "Het begon bij een oproep van een moeder via de appgroep Nextdoor", vertelt Jonas Grütters, één van de initiatiefnemers.







09:04 - Drukte in winkelstraten viel mee

Foto: ANP

De drukte in de winkelstraten viel zaterdag mee, dat was het beeld dat Hubert Bruls opmaakte uit de informatie van verschillende veiligheidsregio's. Bruls is naast burgemeester van Nijmegen ook voorzitter van het Veiligheidsberaad.

De drukte was volgens hem beheersbaar. "Dat komt mede door de gerichte maatregelen én het feit dat mensen die de winkels bezoeken zich over het algemeen goed aan de maatregelen houden."

Bruls verklaarde blij te zijn met het gedrag van het winkelend publiek op de dag voor pakjesavond. "We weten dat de meeste winkeliers er alles aan doen om er voor te zorgen dat er veilig gewinkeld kan worden. Dit kunnen zij niet alleen, winkelend publiek moet zich wel aan de maatregelen houden. Het is goed om te zien dat dat gebeurt."