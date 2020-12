Meer activiteiten op 't Hilgelo, maar geen festival voor 10.000 bezoekers

De noordkant van de plas waar meer ruimte is voor evenementen, blijft vooral voorbehouden aan de natuur, want er is geen geschikte toegangsweg voor de hulpdiensten als brandweer en ambulance. Daarom blijven de festivals aan de zuidzijde waar ook de Beachclub Meer is gevestigd.

"We willen de jongeren bedienen", vertelde Hans Heinhuis van Leisurelands donderdagavond tijdens een digitaal politiek forum van de gemeente Winterswijk. "Maar dat worden geen grootschalige muziekevenementen en dan hooguit drie per jaar. Dat kan ook een muziekevenement als het bevrijdingsconcert zijn. We zijn al heel blij als we dat redden, die drie muziekevenementen per jaar."

Breed scala

Leisurelands wil een breed scala aan recreatiemogelijkheden op het Hilgelo. Er moet ruimte zijn voor zonaanbidders op het strand, zwemmers, wandelaars (met honden), mountainbikers, festivals, triatlons, vissen en duiken. "'t Hilgelo moet zich kunnen ontwikkelen als recreatiegebied, niet alleen als stiltegebied", vertelde gemeentelijk medewerker Bert Roeterink. "Ondernemers moeten kunnen groeien en bij een recreatiegebied hoort geluid."

Na een 'tijd van pionieren' stelt Heinhuis dat het nu tijd is voor een 'volwaardige horeca' en daarom heeft Leisurelands adviesbureau FACET ingehuurd. "Zij moet met aanbevelingen komen om de volgende stap te zetten. Zo van: wat willen we?", aldus Heinhuis.

'Iedereen ziet kansen'

Het adviesbureau heeft met alle partijen op en rond het Hilgelo gesproken, zoals de omringende campingeigenaren. "Iedereen ziet kansen in uitbreiding van de activiteiten", vertelde mede-eigenaar Johan Drenth van FACET. "De conclusies zijn dat er ruimte is voor horeca met zelfstandige voorzieningen voor ook overdekte activiteiten, evenementen en uitbreiding van de verblijfsrecreatie."

Leisurelands is voor de ruimere mogelijkheden rond de recreatieplas afhankelijk van de gemeenteraad. Daarom wordt er volgend jaar een nieuw bestemmingsplan gepresenteerd en als de raad daarmee instemt, dan kan Leisurelands daadwerkelijk aan de slag met de plannen voor meer activiteiten en evenementen op 't Hilgelo.