In Gelderland leven zes spechtensoorten, dit zijn de drie minst bekende

Naast de zwarte, de groene en de grote bonte specht leven er nog drie spechtensoorten in ons land. De één lijkt in niets op een specht en maakt vreemde bewegingen met de hals. Een ander lijkt als twee druppels water op de grote bonte specht en komt in Gelderland vooral in de Achterhoek. En dan is er nog het dwergje onder de spechten. Ken jij ze?

Draaihals

De draaihals is, vergeleken met de andere spechtensoorten, alleen al wat betreft het uiterlijk een vreemde eend in de bijt. Zo ontbreekt bij de mannetjes de typische rode muts. De vogel is met zijn bruine verendek juist zeer goed gecamoufleerd. In het najaar trekken draaihalzen weg om in Afrika, ten zuiden van de Sahara, te overwinteren. De draaihals is de zeldzaamste spechtensoort van ons land: er leven slechts enkele tientallen broedpaartjes. Zijn naam dankt de vogel aan de bijzondere bewegingen die hij met zijn hals maakt. Boswachter Ruben Vermeer uit Almen vertelt er meer over.

Luister naar de radioreportage:

Net als de veel bekendere groene specht eten draaihalzen graag mieren. Behalve in bomen brengen deze vogels dan ook veel tijd door op de grond.

In deze YouTube-video zie je de opmerkelijke capriolen van de draaihals.

Kleine bonte specht

De naam zegt het al: de kleine bonte specht is de kleinste spechtensoort van ons land. Het vogeltje is ongeveer zo groot als een huismus. In de winter trekt deze specht soms samen op met groepjes mezen. Omdat het vogeltje klein is, hakt het er vooral graag op los in zacht hout. De roffel van de kleine bonte specht heeft wel iets weg van het geluid van een naaimachine. Ruben beschrijft het vogeltje als een echte 'dwergspecht'.

Luister naar de radioreportage:

Middelste bonte specht

De middelste bonte specht lijkt als twee druppels water op de veel bekendere grote bonte specht. De vogel is iets kleiner dan zijn grote broer, maar dat mag nauwelijks naam hebben. Deze specht heeft een voorkeur voor oude loofbossen, waarbij eiken vaak favoriet zijn. Net als de grote bonte specht duikt ook de middelste bonte in de winter regelmatig op bij voederplaatsen om te eten van vogelpindakaas en vetbollen. Ook in de tuin kun je de vogel dus zien. Hoe weet je of het om de middelste of juist de grote bonte specht gaat? Boswachter en vogelkenner Ruben Vermeer kijkt daarbij vooral naar het kontje van de vogel.

Luister naar de radioreportage:

Een ander verschil is de tekening onder de ogen. Bij de grote bonte specht loopt hier een zwarte lijn, die bij de middelste bonte specht ontbreekt. Ook in het gedrag zijn er verschillen, vertelt Vermeer aan BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink. De grote bonte specht zit meestal op de boomstam en de middelste bonte specht is juist vaak te vinden op de horizontale takken. De vogel is vrijwel de gehele dag bezig met het zoeken naar voedsel. Hij vliegt van tak naar tak op zoek naar insecten, rupsen en spinnen.

Nest onder een afdakje

De nestholte hakt deze specht het liefst uit in zachtere houtsoorten, zoals populieren, berken of elzen. Opvallend is dat de holen in de boomstam vaak worden uitgehakt onder een vertakking. De tak dient dan als afdakje boven de ingang. De middelste bonte specht is bezig met een opmars in ons land. In de Achterhoek, Twente en Zuid-Limburg komt de vogel het vaakst voor.