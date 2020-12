LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 7 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

maandag 7 december

22:19 - Het belangrijkste nieuws

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur 649 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er minder dan gisteren, toen waren dat er 826. Er kwamen tien ziekenhuisopnames en tien overlijdensgevallen bij

Landelijk daalde het aantal nieuwe gevallen voor het eerst in een week, maar het RIVM spreekt desondanks van 'zorgwekkende' cijfers.

Hier vind je alle actuele coronacijfers van Gelderland op een rij.

22:03 - Bruls verwacht geen versoepelingen met kerst

Volgens de burgemeesters gaat het kabinet dinsdag geen versoepelingen van de coronamaatregelen aankondigen. "We kunnen allemaal zien dat de cijfers oplopen. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat de maatregelen niet versoepeld worden", zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen na afloop van het Veiligheidsberaad.

De 25 burgemeesters in het beraad werden maandagavond bijgepraat door de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Fred Grapperhaus (Veiligheid). Dinsdag besluit het kabinet welke maatregelen er tijdens de feestdagen gaan gelden en of er misschien nieuwe regels bij gaan komen.

Op dat laatste wilde Bruls, ook voorzitter van het Veiligheidsberaad, maandag nog niet vooruitlopen. Wel benadrukten zowel de ministers als de burgemeesters dat zij zich grote zorgen maken over het virus dat nog altijd niet op zijn retour is. "Wij zijn allemaal onder de indruk van het hoge aantal besmettingen", aldus Bruls.

20:41 - Veel vragen over mondkapjesplicht bij meldpunt

Het meldpunt van belangenorganisatie Ieder(in) wordt krijgt naar eigen zeggen telefoontje na telefoontje van mensen die om medische redenen geen mondkapje kunnen dragen.

Er wordt gebeld met vragen en zo'n 140 mensen hebben gemeld dat ze werden geweigerd bij winkels of andere publieke binnenplaatsen. Dat meldt de NOS.

Sinds vorige week dinsdag is het dragen van een mondkapje in de openbare ruimte verplicht. Op dezelfde dag opende Ieder(in), een koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte, het meldpunt.

20:07 - Doetinchemse schooldirecteur: 'Langere kerstvakantie had ademruimte gegeven'

Scholen gaan rond de feestdagen zoals altijd twee weken dicht, en niet langer. Hans Baan, directeur van het Metzo College in Doetinchem, had een juist gehoopt op ademruimte.

Hans Baan, directeur van het Metzo College in Doetinchem. Foto: NOS

"Onze veiligheidsregio valt nog steeds onder het risiconiveau 'zeer ernstig'", zegt directeur Hans Baan tegen de NOS. "Een week dichtgaan om de besmettingsgraad omlaag te krijgen, leek ons een goed idee. Dan konden de leerlingen na die week weer volop aan de slag, als een soort frisse start."

18:09 - 'Scholen niet langer dicht rond Kerst'

Rond de feestdagen gaan de scholen zoals elk jaar gewoon twee weken dicht, en niet langer. Het kabinet overwoog om de scholen aansluitend op de kerstvakantie een week langer dicht te houden, maar volgens bronnen in Den Haag wordt daarvan afgezien. Dat meldt de NOS.

17:14 - Coronacrisis 'gelukje' voor boomkwekerij

Foto: Omroep Gelderland

De coronatijd is een geluk bij een ongeluk voor boomkwekers in Neder-Betuwe. Door de crisis in sectoren als de horeca en evenementenbranche kunnen zij dit jaar hun personeelstekort oplossen.

Lees hier het hele verhaal.

15:32 - Uitbraak woonzorgcentrum Hattem 'onder controle'

Zes bewoners en drie medewerkers van de aanleunwoningen van De Bongerd in Hattem zijn de afgelopen weken besmet geraakt met het coronavirus. Inmiddels is de uitbraak onder controle, en is een deel van de besmette personen weer gezond, meldt directeur Jos Bleijenberg van zorgorganisatie Hanzeheerd, waar De Bongerd onder valt.

Onder Hanzeheerd valt ook Brinkhoven uit Heerde. In dat verpleeghuis waren tijdens de eerste coronagolf veel besmettingen en overlijdens. Inmiddels is dat verpleeghuis ook weer geruime tijd coronavrij. "Laten we dan ook hopen dat dat op beide locaties zo blijft", laat de directie weten.

15:12 - School Raalte sluit vanwege uitbraak

De havo/vwo-locatie van het Carmel College Salland, in Raalte, heeft alle ruim 1400 leerlingen naar huis gestuurd in verband met een uitbraak van het coronavirus. In verschillende klassen zijn leerlingen positief getest. Ook een aantal leraren is ziek. Pas na de kerstvakantie zijn leerlingen weer welkom op school, meldt RTV Oost.

14:35 - 830 nieuwe coronabesmettingen in Gelderland

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur 830 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er minder dan zondag, toen waren het er 850. Er zijn drie nieuwe ziekenhuisopnames. Zondag waren het er vijf.

Er zijn 3 overleden covid-patiënten gemeld. Gisteren werden er geen doden in Gelderland geregistreerd.

Landelijk zijn er 7134 nieuwe besmettingen gemeld, 333 meer dan gisteren. Het is de zesde achtereenvolgende dag dat het aantal nieuwe besmettingen landelijk stijgt.

14:22 - Al 38.500 aanvragen voor derde NOW-regeling

Zo'n 38.500 ondernemers hebben de afgelopen weken een aanvraag ingediend voor het derde steunpakket van de overheid. Bijna 29.000 aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd, meldt uitkeringsinstantie UWV. De meeste daarvan gaan naar de horeca en de cateringsector.

Ondernemers hebben nog tot en met zondag 13 december om een aanvraag in te dienen. In de eerste periode van de NOW-regeling, aan het begin van de coronacrisis, kende het UWV bijna 140.000 aanvragen toe.

12:08 - Horeca protesteert: 'onvoldoende steun uit Den Haag'

In Den Haag is om 12.00 uur een protestactie gestart van zo'n vijftig horecaondernemers. Ze willen meer financiële steun van de overheid voor het verlies aan omzet vanwege de coronamaatregelen.

De ondernemers demonstreren op de Koekamp, naast het Malieveld. Onder meer de Gelderse horecaondernemer Khalid Oubaha houdt een toespraak. Ook wordt er vermoedelijk een manifest aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken overhandigd.

Afgelopen vrijdag protesteerde de horeca in Wijchen ook al door een groot bouwscherm te plaatsen met een doek en tekst erop.

08:46 - Prima zomer voor Gelderse toeristensector

De toeristensector in Gelderland heeft een goede zomer achter de rug. Het aantal overnachtingen brak records doordat veel mensen in eigen land op vakantie gingen. In onze provincie steeg het aantal overnachtingen door Nederlanders met maar liefst 21 procent. Alleen Groningen groeide harder.

Gelderland telde maar liefst 5,6 miljoen overnachtingen door binnenlandse toeristen, meldt het CBS vandaag. Vrijwel alle provincies zagen in de maanden juli, augustus en september meer vakantiegangers uit eigen land. Alleen Noord- en Zuid-Holland, dat sterk afhankelijk is van buitenlandse toeristen, zag het aantal overnachtingen nog dalen.

Lees hier het hele artikel