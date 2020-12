Eindelijk staat Joël Piroe op bij PSV

Piroe maakte donderdagavond in de extra tijd twee doelpunten in de Europa League-wedstrijd tegen Omonia Nicosia, die PSV met 4-0 won. De spits stond voor het eerst in de basis. Afgelopen zondag redde hij ook al een punt voor zijn club met een late treffer uit tegen Heerenveen.

Joël Piroe begon zijn carrière in de jeugd van NEC, maar maakte in 2013 de overstap naar Feyenoord. Na een jaar ging hij naar PSV. In de jeugd scoorde hij veel en bij Jong PSV werd hij klaargestoomd voor het grote werk. Hij was aanvoerder en topscorer toen hij opeens bij de A-selectie werd gehaald en zelfs als invaller zijn debuut mocht maken. "Geweldig, leuk om mee te maken", zei Piroe destijds tegen Omroep Gelderland. "Die beleving in het stadion, want het was ook nog eens een thuiswedstrijd. Veel jeugdspelers krijgen hier nu een kans. We maken bij Jong PSV ook een goede ontwikkeling door. Het gaat bij mij tot nu toe ook echt lekker."

Ondanks interesse van onder meer Juventus bleeft Piroe bij PSV. Om meer ervaring op te doen, werd hij vorig seizoen verhuurd aan Sparta. Dat begon moeizaam en net toen de Wijchenaar op stoom raakte, werd de competitie stil gelegd door corona. Hij keerde terug naar PSV, maar zijn perspectief was niet best met moordende concurrentie voorin. Toen de nood aan de man was, kreeg hij toch een kans en die lijkt hij nu eindelijk te pakken.