Fietsen en wandelen voor het klimaat: 'De toestand is zorgwekkend'

Zaterdag 12 december is een dag dat veel klimaatactivisten in beweging komen. Onder hen ook wielrenner Maarten Tjallingii en bergbeklimmer Wilco van Rooijen.

Tjallingii vertrekt vanuit zijn woonplaats Arnhem, samen met twee andere wielrenners, richting Utrecht. Het oorspronkelijke plan was naar Parijs te fietsen, omdat het op deze dag precies vijf jaar geleden is dat het Klimaatakkoord van Parijs werd ondertekend.

Parijs Boulevard

Het motto zou zijn "Parijs is nog ver", omdat de doelen van het akkoord voorlopig nog niet worden gehaald. Maar als alternatief is nu een tocht gekozen naar de Parijsboulevard in Utrecht. Vanuit het hele land fietsen mensen daarheen, onderweg delen ze hun tocht op social media.

The Walk

Wilco van Rooijen uit Voorst doet mee aan een wandeling voor het klimaat en loopt 28 kilometer over de Veluwe. Dat doet hij in het kader van het mondiale project The Walk. Op een zelfgekozen traject kunnen deelnemers een afstand lopen voor Antarctica. Met The Walk worden 7 miljard stappen verzameld voor de bescherming van dit continent. In 2048 verloopt het beschermende verdrag van Antarctica.

"Omdat dat nog 28 jaar duurt, hebben we ervoor gekozen om vandaag 28 kilometer te lopen", verklaart Van Rooijen. "De toestand is behoorlijk zorgwekkend, vandaar dat het belangrijk is om er aandacht voor te vragen."