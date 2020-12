Ex-prof Jhon van Beukering geniet nu als trainer (en keeper) van Veluwezoom

De oud-spits van onder meer Vitesse, De Graafschap, NEC en Feyenoord traint samen met zijn broer Dennis Go Ahead Eagles Onder-18. Daarnaast is hij ook actief bij amateurclub Veluwezoom uit Velp. Op een donderdagavond met temperaturen rond het vriespunt staat de voetballiefhebber pur sang urenlang op het veld.

"Ik doe hier het eerste elftal en Onder-16. Met de jeugd mogen we voluit door blijven trainen, maar met de senioren vind ik het helemaal niks, nu in groepjes van vier. Voor de jeugd is het belangrijk. Je moet ze zeker nu van de straat halen, want anders halen ze alleen maar kattenkwaad uit. Of ze zitten thuis op de Playstation", zegt Van Beukering. "Daarom trainen wij twee keer in de week keihard door."

Veluwezoom

Corona legde het seizoen al snel plat. "We waren net twee of drie wedstrijden onderweg. Maar iedereen die een voetbalhart heeft, vindt dit klote. Ik ben hier op 16-jarige leeftijd al begonnen en heb bijna alle elftallen al gehad. Na een tussenpauze bij AFC Arnhem vroeg Veluwezoom of ik terug wilde keren. Er was toen bijna geen jeugd meer, maar nu hebben we alweer negen jeugdelftallen en een paar seniorenelftallen. De club gaat weer langzaam omhoog."

Jhon van Beukering tijdens de training Foto: Omroep Gelderland

Liefde voor Vitesse

De broers Van Beukering stoppen na dit seizoen bij Go Ahead. Het liefst zouden ze terugkeren naar hun oude club Vitesse, waar Jhon al 17-jarige leeftijd debuteerde met een doelpunt tegen Ajax. "Ja, vroeger als klein jongetje ging ik altijd al kijken op Monnikenhuize. Samen met mijn vader, mijn neef of mijn broer. Het zou mooi zijn om terug te keren bij de club waar je vroeger altijd met liefde naartoe ging. Maar zolang je niet gevraagd wordt, is er geen interesse."

Bejaardengym

De ex-prof geeft ook nog andere trainingen buiten het voetbal. "Ja, ik geef ook ouderengym. Voor mensen die alleen zijn of in een bejaardentehuis zitten en bijna niemand hebben om mee te praten. Dan komen ze bij elkaar, dan is het net een kippenhok. Hartstikke leuk. Hopelijk kunnen we dat uitbreiden, want de gemeente vindt het ook wel interessant. En we geven ook straatvoetbal, dat zie je bijna niet meer. En kinderboksen. Ik hoop dat we het pakket binnenkort kunnen uitbreiden."

Doelman Van Beukering

Foto: Omroep Gelderland

Van Beukering vindt voetbal toch het allermooiste. Eigenlijk zou hij het het liefst zelf nog meedoen. "Ja, dat is ook al gebeurd, dit seizoen. Mijn keepers bij het eerste gingen weg en toen moest ik zelf de voetbalschoenen en de handschoenen aantrekken. Het was leuk om weer echt in het veld te staan. Maar toen gooide corona roet in het eten."