LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 8 december

dinsdag 8 december

21:56 - 58,5 miljoen euro om vereenzaming jongeren tegen te gaan

Het kabinet trekt 58,5 miljoen euro uit om eenzaamheid bij jongeren en jongvolwassenen tijdens de coronacrisis tegen te gaan. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid bekend na de persconferentie over corona, waarin premier Mark Rutte al zei dat hiervoor geld zou komen.

Volgens het kabinet kunnen jongeren nu veel minder dan eerder, terwijl zij zelf doorgaans niet behoren tot risicogroepen die meer bescherming nodig hebben. Eenzaamheid, angst en depressies nemen daardoor toe onder hen. Van het geld kunnen gemeenten bijvoorbeeld sporttoernooien, creatieve workshops of online gamesessies organiseren.

20:19 - Topsporters mogen vanaf 17 december weer trainen en wedstrijden spelen

Vanaf 17 december mogen topsporters in de topsportcompetities weer trainen en wedstrijden spelen. Volgens het kabinet is voor hen de nationale competitie van belang om aansluiting te houden bij de internationale top. Het gaat om zo'n 6000 topsporters uit het voetbal, hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis.

19:43 - Nog geen stip aan horizon voor horeca

Voor de horeca kon premier Rutte op de korte termijn geen perspectief bieden. Het aantal IC-opnames moet eerst flink worden teruggedrongen. "Dan kan er weer iets, bijvoorbeeld met restaurants. Cafés is echt wat anders, want daar sta je wat dichter op elkaar, zeker als je drank ophebt", aldus de premier.

19:13 - Mogelijk strengere maatregelen voor kerst

Premier Rutte zegt op de persconferentie dinsdagavond dat het "echt niet goed gaat" met de besmettingscijfers. "De realiteit van vandaag is dat we op een tweesprong staan. Of we zorgen er samen voor door ons gedrag dat de cijfers omlaag gaan, of de cijfers blijven stijgen. Dan sluit ik niet uit dat we voor de kerst bij u terug komen met strengere maatregelen."

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond om 19.00 uur een persconferentie over de laatste corona-ontwikkelingen. Zij gaan onder anderen in op de regels rondom kerst en de jaarwisseling en vaccinaties.

18:14 - Korting op huren in Ede

Restaurant-, kiosk- en cafetariahouders die een pand huren van de gemeente Ede krijgen korting op de huur vanwege corona. Dat heeft het gemeentebestuur vandaag besloten. De regeling is in het leven geroepen voor ondernemers die wat rijkssteun betreft tussen wal en schip vallen.

"Vanuit het Rijk is er steun toegezegd voor diverse beleidsvelden, zoals cultuur, sport, buurt en clubhuizen. Er blijft een categorie over die niet wordt ondersteund", aldus de gemeente. Ondernemers die in aanmerking komen, ontvangen een brief van de gemeente. Naast horecazaken zit daar ook een dansschool bij.

17:12 - 'Verband tussen Black Friday en toename besmettingen'

Er lijkt een verband te zijn tussen de drukte in de winkelstraten tijdens Black Friday en de toename van het aantal coronabesmettingen. Dat zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding bij het RIVM tegen de NOS.

"Ik kan er moeilijk precies een vinger op leggen", zegt Timen. "Maar qua tijdsperiode klopt het precies." Black Friday was dit jaar op 27 november. Een week later nam het aantal besmettingen toe.

Drukte in Apeldoorn op zaterdag 28 november. Foto: Luciano de Graaf Fotografie.

Onder anderen in Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen was het in het weekend van Black Friday erg druk. In Culemborg moest de politie ingrijpen bij een een te drukke winkel.

16:38 - Maximaal drie gasten met kerst

Het kabinet gaat de coronamaatregelen voor bezoek tijdens de feestdagen niet versoepelen. Dat betekent dat er maximaal drie gasten op visite mogen komen met kerst. Dat zeggen Haagse bronnen. Dinsdagavond om 19.00 uur geven premier Rutte en ministier De Jonge toelichting tijdens de persconferentie.

15:57 - RIVM: Voor wie de eerste prikken zijn, hangt af van het vaccin

Wie als eerste wordt ingeënt tegen het coronavirus, hangt af van welk vaccin als eerste beschikbaar is. Ook hoe en bij wie je dat vaccin het makkelijkst kunt toepassen zijn bepalende factoren. Dat zegt het RIVM.

Het vaccin van Pfizer, dat als eerste beschikbaar lijkt, moet bij -80 graden Celsius worden opgeslagen. Dat zou het beste kunnen in grote hallen waar je de benodigde faciliteiten zoals koelcellen kwijt kunt.

Het zou in dat geval handig zijn om daar dan eerst grote groepen zorgpersoneel naartoe te laten komen, zo is de overweging bij het RIVM. Die zouden dan toch voorrang krijgen op de ouderen en kwetsbaren die nu als eerste kandidaten voor een prik worden genoemd.

15:24 - Café in Twello gesloten

Café Bakker in Twello moet bijna een maand op slot vanwege het overtreden van de coronaregels. In het café zaten mensen binnen wat te drinken, terwijl horecagelegenheden de deuren alleen mogen openen voor mensen die iets komen afhalen. Het was al de vierde keer dat het café op de vingers werd getikt.

14:53 - 649 nieuwe besmettingen in Gelderland

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur 649 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er minder dan gisteren, toen waren het er 826. Er zijn tien nieuwe ziekenhuisopnames en ook tien overleden covid-patiënten gemeld, tegenover drie ziekenhuisopnames en drie doden een dag eerder.

Landelijk zijn er 6187 nieuwe besmettingen gemeld, ruim duizend minder dan gisteren. Het is de eerste daling na zes achtereenvolgende dagen waarop het aantal nieuwe coronagevallen toenam.





14:43 - RIVM: zorgwekkende stijging van aantal nieuwe coronagevallen

Het aantal nieuwe coronagevallen neemt toe. In de afgelopen zeven dagen heeft het RIVM 43.103 meldingen van positieve coronatests gekregen. Dat is zo'n 27 procent meer dan een week eerder, toen 33.949 bevestigde besmettingen werden geregistreerd. De weken daarvoor waren het er respectievelijk 36.931 en 37.706.

Het RIVM noemt de stijging zorgwekkend en zegt dat het aantal positieve tests in elke regio toeneemt.

Het zogeheten reproductiegetal bleef vrijwel gelijk. Het cijfer zakte een fractie, van 1,04 naar 1. Het getal geeft aan hoe snel het virus zich verspreidt onder de bevolking. Hoe hoger het boven de 1 komt, hoe sneller het virus zich kan verspreiden.

Het aantal sterfgevallen daalde. In de afgelopen zeven dagen kwamen 338 meldingen van overleden coronapatiënten binnen, tegen 406 de week ervoor. Het aantal opnames op een verpleegafdeling steeg wel. In de afgelopen zeven dagen belandden 1229 coronapatiënten op zo'n vleugel, tegen 1007 de week ervoor. Het aantal opnames op de intensive care daalde van 183 naar 179.

13:05 - Politie schrijft weer minder coronaboetes uit

De politie deelde ook deze week minder boetes uit voor het niet naleven van coronaregels, zoals het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes. Ook gaven agenten minder waarschuwingen.

In totaal werden vorige week 510 coronabekeuringen uitgeschreven door de politie, tegen 608 een week eerder. Agenten gaven 362 waarschuwingen omdat mensen zich niet aan de coronaregels hielden. Het aantal afgegeven boetes en waarschuwingen is nu al drie weken aan het dalen.

In 65 gevallen werden mensen vorige week beboet voor het niet dragen van een mondkapje. Agenten beëindigden 32 illegale feestjes. In de weken daarvoor waren dat er telkens ongeveer 50. Specifieke cijfers voor onze provincie zijn er niet.

10:38 - Denk na wanneer je gaat winkelen

De gemeente Duiven drukt iedereen nog eens op het hart erg voorzichtig te zijn in deze tijden. De kerstdagen naderen en dan gaan mensen graag op pad om van alles in huis te halen.





10:25 - Juliette (11) zou opa en oma zo graag knuffelen

In oktober lanceerde de overheid een nieuwe campagne: waar doe jij het voor? Met die campagne wil men mensen uitdagen zich aan de regels te houden, zodat ze op den duur het 'normale' leven weer kunnen oppakken. Want iedereen heeft zo zijn redenen om de regels te volgen. Zo ook Juliette.





09:52 - In april of mei naar de buitenbioscoop

De bioscoopvoorstellingen in de open lucht rondom het thema '75 jaar vrijheid', die door corona niet door konden gaan, zijn verplaatst naar april en mei volgend jaar. In die maanden maakte Nederland in 1945 de bevrijding mee. Wie een vakantiepark, restaurant of hotel bestiert en graag zo'n buitenvoorstelling wil organiseren, wordt aangeraden contact te leggen met Buro Vrijetijdswerk. Zij hebben, in samenwerking met de VeluweAlliantie, een kant en klaar coronaproof concept voor een buitenvoorstelling klaarliggen.

08:34 - SC Teuge legt alle activiteiten stil

Sportclub Teuge legt alle trainingen en activiteiten binnen de club voorlopig stil. De laatste week is de club naar eigen zeggen 'geconfronteerd met een toenemend aantal besmettingen van jeugdspelers'. Het gaat met name om kinderen die sporten in de jongste elftallen. Ook een toenemend aantal ouders van kinderen bleek besmet met het coronavirus. De club zegt te begrijpen dat het stilleggen van alle activiteiten een teleurstelling is. "Maar een goede gezondheid is het belangrijkste wat er is."

08:16 - Kom terug naar de zorg!

De zorg zit nog steeds te springen om extra medewerkers. Vijf zorgorganisaties in de regio Apeldoorn hebben nu iets bedacht om meer mensen binnen te halen: Retourticket naar de Zorg. Daarmee moet het makkelijker worden om oud-zorgverleners terug te halen naar de sector.





08:12 - Verdeeldheid onder zorgprofessionals: vaccineren of niet?

Een op de drie zorgprofessionals wil zich laten vaccineren tegen het coronavirus, zodra die mogelijkheid er is. Dat blijkt uit onderzoek van NU'91, een organisatie van verpleegkundigen. Van de 3300 ondervraagden zegt echter ook een derde deel zich níet te willen laten inenten. De rest van de mensen weet het nog niet.

