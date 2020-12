LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 9 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

woensdag 9 december

19:31 - 'Bij zwaardere maatregelen wordt kerst ontzien'

Als het kabinet deze maand nog besluit strengere coronamaatregelen af te kondigen, zullen de kerstdagen worden ontzien. Dat benadrukte premier Mark Rutte woensdag tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

Versoepeling van de coronaregels zit er voorlopig niet in, maakte Rutte dinsdag bekend. Dat betekent dat mensen met kerst maximaal drie mensen mogen ontvangen. Volgens Rutte zijn strengere maatregelen niet uitgesloten, omdat de besmettingscijfers oplopen. Maar hij "hoopt van harte van niet".

Foto: Pexels

16:06 - Het belangrijkste nieuws

In Gelderland zijn de afgelopen 24 uur 1168 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Er overleden 4 mensen aan het virus en er kwamen 6 ziekenhuisopnames bij.

Hier vind je alle actuele coronacijfers van Gelderland op een rij.

16:05 - 767 nieuwe Gelderse besmettingen

Het coronabesmettingen in Gelderland is weer gestegen. Meldde het RIVM dinsdag 649 nieuwe besmettingen, woensdag waren dat er 767. Het aantal doden en ziekenhuizen door corona liep wel terug. Het RIVM meldt woensdag zeven doden en vier ziekenhuisopnames. Dinsdag waren er nog tien doden en tien opnames.

13:24 - De NK baanwielrennen in Apeldoorn eind december gaan niet door

De KNWU heeft in samenwerking met de organisatie van de NK baanwielrennen besloten de Nederlandse kampioenschappen duur en sprint dit seizoen niet te organiseren. Door de aanhoudende coronamaatregelen is er volgens de wielerunie geen ruimte de wedstrijden door te laten gaan.

De NK waren voorzien van 27 tot en met 29 december in Omnisport Apeldoorn. Met de nieuwe update van de coronamaatregelen vanuit de overheid denken de KNWU en de organisatie dat het niet realistisch is dat ze de wedstrijden binnen afzienbare tijd kunnen organiseren.

12:57 - Oproep van redactie:





10:19 - Kabinet: nog eens 3,7 miljard euro coronasteun voor ondernemers

Het kabinet trekt 3,7 miljard euro extra uit voor de uitbreiding van de economische steunpakketten. Bedrijven met een groot omzetverlies kunnen tot 70 procent van de vaste lasten vergoed krijgen en de geplande afbouw van de steunmaatregelen vanaf 1 januari is officieel van tafel.

06:51 - Kabinet komt met meer steun voor horeca

Het kabinet maakt vandaag een uitbreiding van het economisch steunpakket bekend. De ministers die erover gaan, zullen ook aankondigen dat de voorgenomen versobering per 1 januari toch nog even niet doorgaat. Omdat er nog geen versoepeling van de coronaregels in het verschiet ligt, tast het kabinet vermoedelijk opnieuw diep in de buidel voor getroffen ondernemers.

Naar verwachting presenteert het kabinet een uitgewerkte versie van het coalitieplan om bedrijven te helpen die de hardste klap krijgen. Het gaat dan voornamelijk om kroegen, restaurants, café's, culturele organisaties en bedrijven die in de evenementensector werken. Ondernemers die 70 procent van hun omzet verliezen, kunnen een groot deel (85 procent) van hun vaste lasten (zoals huur en de energierekening) vergoed krijgen, stellen de partijen voor.

Of het plan precies zo wordt gepresenteerd, moet nog blijken. Mogelijk wordt er nog wat geschoven met de percentages. Maar het kabinet wil wel wat extra's doen voor voornamelijk die sectoren die vrijwel volledig dicht zijn en dat voorlopig blijven. Ook tijdens de persconferentie op dinsdag kon het kabinet nog geen datum noemen waarop deze branches mogelijk weer open kunnen.

Eigenaar Remy Koppel voor zijn Café Camelot in Zutphen, eerder dit jaar. Foto: Omroep Gelderland

06:48 - 'Coronacrisis grootste zorg Nederlanders, klimaat komt op drie'

Nederlanders maken zich het meeste zorgen over de coronapandemie en de gevolgen van de crisis voor de economie. Dat blijkt uit de jaarlijkse klimaatenquête van de Europese Investeringsbank EIB. Vorig jaar was klimaatverandering nog het grootste probleem. Dit issue staat nu op drie. Aan de enquête deden meer dan 30.000 respondenten mee verdeeld over dertig landen.

Voor 77 procent van de ondervraagden in Nederland is de pandemie hun grootste zorg. Dit is meer dan het Europese gemiddelde van 72 procent. Het klimaat staat met een score 41 procent op drie, nog net achter de financiële crisis die 42 procent van de Nederlanders bezighoudt. Vooral jongeren maken zich meer zorgen om de klimaatverandering.