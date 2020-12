LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 10 december

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus in Gelderland, plus wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

donderdag 10 december

19:45 - Coronatesten hinderen Mike Snoei bij het maken van de opstelling.

Mike Snoei zou graag zijn opstelling bekendmaken voor de wedstrijd van De Graafschap tegen Jong Ajax. Maar de trainer heeft door coronatesten nog geen idee wie hij vrijdagavond tot zijn beschikking heeft.







17:52 - Nijmeegse middelbare school dicht vanwege vele coronabesmettingen

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSGN) sluit vanaf vrijdag de deuren. De school heeft te maken met een stijgend aantal coronabesmettingen. Alle 1200 leerlingen krijgen alleen nog online les. Lees hier meer.

17:07 - Lochem heeft het beste schoonmaakteam van Nederland

De beste schoonmakers van ons land komen dit jaar uit Lochem. Het schoonmaakteam van zorgcombinatie Marga Klompé heeft de prestigieuze Golden Service Award gewonnen. De jury was vooral onder de indruk van de beroepstrots en de hechtheid van het team. Een pré in deze coronatijd.

Foto: Omroep Gelderland

16:05 - Geen carbid in de gemeente Renkum

Tijdens de aankomende jaarwisseling wordt er in de gemeente Renkum geen carbid geschoten. "Helaas heeft de gemeente Renkum dit besluit moeten nemen. Bij het carbid schieten wordt een toeloop aan mensen verwacht, dit is in verband met de hoge corona besmettingen niet verantwoord", zegt de gemeente.

"De kans bestaat dat omliggende gemeenten het carbid schieten gaan verbieden, voor de gemeente Renkum heeft dit ook mee gewogen om tot dit besluit te komen", legt de gemeente uit.

14:55 - Aangifte mondkapjesdemonstranten tegen burgemeester Nunspeet

De organisator van de demonstratie in Nunspeet is woedend op burgemeester Breunis van de Weerd. Die liet woensdag na het protest weten dat mensen die tijdens de betoging onvoldoende afstand hielden en op beelden worden herkend een boete krijgen.

Deelnemers aan de betoging dinsdagmiddag. Foto: Omroep Gelderland

14:29 - Flinke stijging in aantal coronabesmettingen

Het RIVM meldt vandaag een flinke stijging in het aantal coronabesmettingen. In heel Gelderland werden de afgelopen 24 uur 1168 aantal besmettingen geregistreerd. Een dag eerder waren dat er 767. De aantallen nieuwe ziekenhuisopnames en overlijdens zagen een lichte daling. Deze cijfers zijn echter waarschijnlijk onvolledig.

De Gelderse stijging komt overeen met de landelijke cijfers. Er werden in de afgelopen 24 uur 8793 positieve tests gemeld bij het RIVM, het hoogste aantal sinds 31 oktober. Op woensdag meldde het RIVM bijna 6600 nieuwe gevallen.

08:34 - Goed sociaal plan voor reisorganisatie TUI, vindt CNV

Foto: Wikipedia/Alan Wilson

Werknemers bij reisorganisatie TUI (2.400 werknemers) kunnen rekenen op een stevig sociaal plan, met onder meer een goede ontslagvergoeding, begeleiding naar ander werk en kwijtschelding van terugbetalingsverplichtingen. "In de reisbranche gaan door de coronacrisis duizenden banen verloren", zegt onderhandelaar Loes Dreschler van CNV Vakmensen. "Een goed vangnet is belangrijk. Het nieuwe sociaal plan bij TUI is wat ons betreft een goed vertrekpunt voor de rest van de reisbranche." De reisbranche is een van de sectoren die het hardst zijn geraakt door de coronacrisis. Vorig jaar bood de branche nog werk aan zo'n 23.000 mensen. Reiswerk, het arbeidsmarktfonds van de reisbranche, verwacht dat daar in het voorjaar van 2021 nog maar de helft van over is.

08:09 - We tellen geen vleermuizen deze winter

De vleermuizentelling kan deze winter niet doorgaan vanwege corona. Niet omdat de kleine beestjes het op ons over zouden kunnen brengen, maar juist andersom, zegt de Zoogdierenvereniging in Nijmegen. Wij zouden een gevaar kunnen zijn voor de gevleugelde zoogdiertjes.





07:58 - Carbidschieten in Barneveld mag toch

De gemeente Barneveld staat carbidschieten en vreugdevuren toch toe. Maar alleen op eigen erf, grotere evenementen blijven verboden. Foto: Omroep Gelderland

07:40 - 'Tweede golf minder schadelijk voor de economie, maar herstel duurt langer'

De tweede golf aan coronabesmettingen is voor de Nederlandse economie veel minder schadelijk dan de eerste periode van lockdowns. Hoewel sectoren als de horeca en toerisme hard geraakt zijn, hielden huishoudens hun uitgaven beter op peil dan in het voorjaar, stelt Rabobank in een nieuwe prognose. De eerder gevreesde daling van huizenprijzen is volgens kenners van de bank ook van de baan. De bank rekent er nu op dat het bruto binnenlands product (bbp) in heel 2020 met 4,2 procent krimpt, tegenover de 5,7 procent krimp die in oktober werd voorspeld. Het duurt wel langer dan een jaar voordat de economie zich volledig heeft hersteld, met 2,4 procent groei in heel 2021.

07:45 - Overleed een dierbare aan het coronavirus? Deel jouw herinnering aan hem of haar

Foto: Pixabay

Omroep Gelderland blikt in de laatste weken van het jaar terug op een bewogen 2020; een jaar dat in de greep is van het coronavirus. Duizenden Gelderlanders zijn tot nu toe besmet geraakt en helaas zijn meer dan duizend van hen aan de gevolgen van het virus overleden.

Kerst is de tijd van samenzijn. Maar door de coronapandemie zijn de feestdagen anders dan anders. Veel mensen moeten iemand missen. We komen graag in contact met mensen die een naaste verloren aan corona. Wil je vertellen wie hij/zij was? Welke herinneringen aan hem/haar zijn je het meest dierbaar, hoe heb je het ziekteproces zelf beleefd? Als je jouw verhaal wilt vertellen, neem dan contact op met Henri van Veen.

07:17 - Pas op voor inbrekers (of zal het door corona meevallen?)

Illustratie: Pixabay

Feestdagen zoals kerst, oud en nieuw en Koningsdag blijven populair bij het dievengilde. Uit claims bij verzekeraars blijkt dat het risico op een inbraak tijdens die dagen ruim 50 procent hoger ligt dan op een gemiddelde 'normale' dag. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woninginbraken 2020 van het Verbond van Verzekeraars. Over 2019 is weliswaar een lichte daling te zien in het aantal claims op de inboedel- en opstalverzekering van particulieren naar aanleiding van een inbraak. "Maar de piek tijdens de feestdagen blijft, dat baart ons zorgen", zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond. Maar of het dit jaar ook zo gaat, is maar de vraag. Door de coronamaatregelen blijven veel mensen thuis.