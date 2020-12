Toekomst RTV Apeldoorn nog onbeslist na gemeenteraad

Het moet anders bij RTV Apeldoorn, zoveel is duidelijk. Maar of een meerderheid in de gemeenteraad van Apeldoorn de licentie voor de komende jaren ook opnieuw aan RTV Apeldoorn wil geven, of toch liever aan nieuwkomer Valouwe Media Stichting, is na een lange raadsvergadering donderdag nog altijd onduidelijk.

Als de gemeenteraad volgende week wederom voor RTV Apeldoorn kiest, gaat dat lijnrecht in tegen het advies van wethouder Wim Willems. Hij adviseert de raad om voor Valouwe Media Stichting (VMS) te kiezen, een nieuwe speler op de markt die volgens de gemeente de beste papieren heeft.

Nieuwkomers en oudgedienden

VMS heeft nog weinig infrastructuur en rekent wel op samenwerking met onder meer RTV Apeldoorn. Maar als dat niet lukt, dan is het de vraag wat er overblijft van de plannen. Tegelijkertijd is de frisse en ambitieuze blik van de nieuwkomer wel iets wat in ieder geval VVD en GroenLinks aanspreekt.

Het CDA, de PvdA, de SGP, VSP, Gemeentebelangen en de SP zijn tegen en pleiten ervoor RTV Apeldoorn opnieuw de licentie te geven. Wel klinkt raadsbreed het verlangen dat de lokale omroep wat meer zaak maakt van de toekomst, ambitieuzer aan de slag gaat met 'crossmediaal' (het maken van nieuws voor alle verschillende kanalen) en internet. Zaken waarvan ook de omroep inziet dat het beter kan.

Mening onbekend

Lokaal Apeldoorn, D66 en de ChristenUnie, grote partijen in de raad, moeten nog een mening vormen. Ook voor de Partij voor de Dieren geldt dat. 50PLUS en Groei en Toekomst waren niet bij de vergadering. Hun mening is dus onbekend.

Een mogelijke teloorgang van de huidige lokale omroep brengt de gemoederen in ieder geval in beweging. De afgelopen week kwamen bij de gemeente en de raadspartijen vele steunbetuigingen binnen. Als RTV Apeldoorn ter ziele zou gaan, dan is samengaan met de nieuwe omroep een mogelijkheid om tóch door te kunnen.

Oud zeer

De vraag is alleen of dat mogelijk is. Ten eerste is samengaan onder een andere vlag voor RTV Apeldoorn geen optie, laat de voorzitter weten. Hoewel VMS daar wel voor openstaat en vrijwilligers wil overnemen waar mogelijk.

Daarnaast is er tussen de in totaal drie gegadigden (ook Apeldoorn Centraal dingt mee, maar die maakt zo bezien geen kans) nog wel wat oud zeer. GroenLinks zou graag zien dat de partijen allemaal zo goed mogelijk samen gaan werken. De SGP wil dat ook, maar dan wel als RTV Apeldoorn de kar trekt. Wat de beslissing uiteindelijk zal worden, wordt volgende week duidelijk.

