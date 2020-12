Arnhems bedrijf ontsmet stempotloden met licht

Niet zomaar een lamp, maar UV-C licht. Dat licht dood bacteriën, schimmels en virussen en is daarom geschikt om materialen te desinfecteren in strijd tegen het coronavirus.

Desinfectiebox

Deze techniek is volgens THP de oplossing voor het besmettingsrisico van stempotloden. "Na gebruik van een potlood kan dat makkelijk gedesinfecteerd worden door UV-C licht", vertelt Nathan Talahatu namens het Arnhemse bedrijf.

THP, dat gespecialiseerd is in hygiëne, heeft een desinfectiebox ontwikkeld speciaal voor twintig stempotloden. De potloden worden in de box binnen 30 seconde gedesinfecteerd en zijn daarna weer veilig te gebruiken.

Tientallen bomen

Een andere oplossing is alle stemmers voorzien van een eigen potlood. Maar dat is onnodig en milieuonvriendelijk, zegt Talahatu. "Er moeten dan miljoenen potloden worden gemaakt en dat kost tientallen bomen."

Meerdere gemeenten hebben al interesse getoond in box, meent Talahatu. Of we de box daadwerkelijk terug gaan zien in veel stemhokjes, is nog even afwachten. "Op dit moment inventariseren we de vraag. Als de vraag groot genoeg is, starten we de productie."