Wat te doen met die wijk- en dorpsraden in Apeldoorn?

Raadsleden en de wethouder digitaal in gesprek over de dorps- en wijkraden. Foto: Omroep Gelderland

Vanuit Apeldoornse wijken en de dorpen is grote weerstand tegen dat plan. Zij willen het bij het oude laten en vrezen voor hun rol. Sommige raadspartijen zijn bang dat de wijk- en dorpsraden, die de gemeente gevraagd en ongevraagd voorzien van advies, straks min of meer verdwijnen.

Hete hangijzers

Het idee van de nieuwe verordening is dat Apeldoorn straks álle inwoners actief wil kunnen laten meedenken. De raad gaf jaren terug opdracht aan de wethouder om met een voorstel hiervoor te komen. Sinds wethouder Wim Willems met zulke plannen op de proppen kwam, zijn de rapen gaar.

Inmiddels wordt al twee jaar gesproken over hoe een nieuwe toekomst voor burgerparticipatie eruit moet zien. Heet hangijzer is daarbij: moet er niet alsnog een bijzondere regeling komen voor die dorps- en wijkraden in de nieuwe plannen? Er is wel draagvlak voor verandering, maar toch zit een aantal ook in zijn maag met die raden die jarenlang hun dienst bewezen.

Daarnaast geeft de raad de touwtjes uit handen als de huidige verordening wordt geschrapt. Als er een subsidieregeling komt, is de gemeenteraad namelijk niet meer aan zet. Dat is dan aan het college. Toch garandeert wethouder Willems donderdagavond dat de raad invloed kan hebben op de subsidies, als zij dat wil.

Lees ook: Apeldoorn soebat al 1,5 jaar over 'meedoen'

Wachten op volgend jaar of nu een beslissing?

Volgende week moet een besluit vallen. Is het niet beter te wachten met een beslissing over de subsidieregeling tot volgend jaar, vraagt onder meer de SGP zich af. Want dan gaat het over de participatieregeling. Al snel blijkt dat dát niet gaat gebeuren.

Omdat het al zo lang duurt, is de urgentie om nu eindelijk een beslissing te nemen hoog. Op het plan zullen wel de nodige amendementen (wijzigingen) binnenkomen in de komende dagen. Hoe het voorstel van wethouder Willems er uiteindelijk zal gaan uitzien, is dus nog altijd onduidelijk.