Eet Mee brengt mensen samen aan tafel met de feestdagen

Eet Mee brengt het hele jaar door mensen met elkaar in contact via gezellige etentjes thuis – en vanaf dit jaar ook via video-etentjes. De etentjes dragen bij aan het ontstaan van nieuwe vriendschappen, meer plezier en meer gezelligheid. De Kerstdagen zijn bij uitstek dagen dat mensen daar behoefte aan hebben.

Elk jaar melden zich dan ook weer heel wat mensen aan voor een Kerstmatch. In deze coronatijd is de verbinding met anderen moeilijk maar ook extra belangrijk. Met de Kerstdagen biedt Eet Mee zowel video-etentjes als etentjes thuis, dat laatste vanwege de vraag hiernaar van deelnemers.

Via de speciale matchapplicatie van Eet Mee worden mensen aan elkaar gekoppeld voor een gezellig etentje. Bij het matchen wordt waar mogelijk rekening gehouden met de wensen en mogelijkheden van de deelnemers. Bij de etentjes wordt 1,5 meter afstand aangehouden en houden zowel eetadressen als gasten rekening met de coronamaatregelen van de overheid.

Samen kerst vieren vanuit je eigen huis

In het voorjaar is Eet Mee vanwege corona begonnen met het aanbieden van video-etentjes. Ook met de feestdagen bieden we de mogelijkheid om vanuit je eigen huis toch samen kerst te vieren. De video-etentjes zijn verrassend gezellig en bieden uitkomst voor wie dit jaar graag thuis wil blijven maar toch samen met anderen wil eten. “Het was erg gezellig. Na tien minuten had ik al niet meer door dat er een scherm tussen mij en de andere gasten zat.” aldus een deelneemster.

Foto: Foto: eet mee

Zo gezellig waren de kerstetentjes vorig jaar

“Wij kijken terug op een geslaagd kerstetentje met onze gaste. Zij is een energieke en gezellige dame. We hebben gezellig gekletst en heerlijk gegeten. Voor de kids was het goed om eens iemand anders aan tafel te hebben en te horen hoe het leven van een ander er uit ziet. En wij vonden het ook leuk om eens andere verhalen te horen. Voor ons is het zeker voor herhaling vatbaar."

"Op eerste kerstdag heb ik drie gasten bij mij thuis ontvangen. We hebben echt een héél gezellige avond gehad. Alles klopte, veel gelachen, mooie levensverhalen. Het was inmiddels tweede kerstdag toen men huiswaarts ging, dat zegt genoeg...."

Aanmelden voor een Kerstmatch kan van 3 tot en met 17 december. Meer informatie en aanmelden via www.eetmee.nl of reageer hieronder.