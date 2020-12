Arnhemse scholen vieren Paarse Vrijdag voor solidariteit met niet-hetero's

Jezelf uitdossen met kleurrijke kleding, nagellak op, schminken en dan op de foto die je daarna plaatst op je social media kanalen. Het is één van de manieren waarop scholen in en rond Arnhem uitgebreid aandacht vragen voor Paarse Vrijdag, een dag van solidariteit met lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders.

Het Dorenweerd College in Doorwerth, het Montessori, Beekdal Lyceum en Stedelijk Gymnasium in Arnhem en het Christelijk Lyceum Veenendaal trekken op deze vrijdag samen op met de Arnhemse stichting Indifferent. De stichting is een community van leerlingen en docenten van verschillende scholen in en rond Arnhem die zich inzet vóór diversiteit en respect en tegen discriminatie op school.

Coronaproof inloopcafé

Ook op veel andere Gelderse scholen is er aandacht voor Paarse Vrijdag, maar op deze scholen pakken ze het wel heel voortvarend aan. Behalve de kleurrijke foto's die er in een 'fotobooth' worden gemaakt, zijn er ook allerlei andere activiteiten. Er zijn groepsgesprekken, muziek, Q&A's met speciale gasten en op vrijdagmiddag wordt er met een coronaproof inloopcafé afgesloten op het Dorenweerd College. Hier zijn ook jongeren van andere scholen welkom. Op donderdagavond werd er ook al een film gedraaid die aansluit bij het thema Paarse Vrijdag. En op zaterdag wordt er een speciale podcast gelanceerd.

Luister hier naar het gesprek met Elmar Noteboom van het Dorenweerd College over hoe de school Paarse vrijdag viert:

In de kast blijven

Volgens belangenorganisaties is de Paarse Vrijdag erg belangrijk op middelbare scholen. Uit onderzoek zou blijken dat jongeren op de helft van de scholen zich niet veilig genoeg voelt om uit de kast te komen. Ook zou het aantal zelfmoorden onder homoseksuele jongeren vijf keer hoger liggen dan onder heterojongeren.

In Nederland werd Paarse Vrijdag voor het eerst in 2010 gehouden. Na enkele jaren deden al 500 van de 680 middelbare scholen mee. In Nederland is het ieder jaar op de tweede vrijdag van december. Ook in het buitenland wordt Paarse Vrijdag gehouden, maar dit is niet allemaal op dezelfde dag.