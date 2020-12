Brrr! Eerste ijsdag van het jaar gemeten in Hupsel

Een primeur voor Gelderland: in onze provincie is donderdag de eerste ijsdag van het jaar gemeten. Dat gebeurde in de buurt van Eibergen. Een ijsdag is een dag waarop het 24 uur blijft vriezen.

Bij weerstation Hupsel in de Achterhoek kwam de temperatuur het hele etmaal niet boven de nul graden uit. "De maximumtemperatuur staat daar tot nu toe op -0.2 graden en de kans is zeer groot dat het kwik vanaf nu alleen maar verder gaat dalen", vertelt weerman Alfred Snoek van Weerplaza donderdagmiddag op Radio Gelderland.

Luister zijn weerpraatje terug:

Extra bijzonder

De eerste regionale ijsdag van het jaar is extra bijzonder te noemen omdat het de eerste Gelderse ijsdag is in twee jaar tijd. "Afgelopen winter is nergens in Gelderland de temperatuur een hele dag onder de nul graden geweest", vertelt Snoek.

De tweede ijsdag laat vermoedelijk nog even op zich wachten. De komende dagen is de verwachting dat het iets warmer wordt. "De kou wordt verdreven, maar wel heel erg traag. Ook morgen is het waterkoud", voorspelt de weerman.