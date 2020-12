Familie omgekomen ggz-cliënt heeft na 10 maanden nog geen antwoorden

door Ellen Kamphorst en Jenda Terpstra

Niet weten hoe je kind is gestorven, dat is bijna niet vol te houden, zegt Richard Dönnges. Op 19 februari van dit jaar overleed zijn zoon Robert op een plek waar hij veilig had moeten zijn: in de zorginstelling RIBW in Wageningen. Sindsdien wacht de familie op antwoorden over wat er die avond precies is gebeurd.

Drie onderzoeken lopen er naar zijn dood. Het Openbaar Ministerie onderzoekt zijn doodsoorzaak, de Rijksrecherche onderzoekt het handelen van de politie. De gemeente en zorginstellingen doen ook onderzoek: naar hoe de zorg voor Robert is geweest.

Over dat laatste onderzoek is ophef ontstaan. Hoewel Roberts ouders uitgebreid met de onderzoekers hebben gesproken en al maanden wachten op het eindresultaat, blijkt uit een brief aan hun advocaat dat het nog maar de vraag is of ze alle informatie gaan krijgen.

'Daar hebben wij recht op'

De brief komt van het onderzoeksbureau Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), dat in opdracht van de gemeente moet uitzoeken hoe de zorg voor Robert was. Maar uit die brief blijkt dat de gemeente nog gaat bekijken welke informatie wel en welke niet gedeeld mag worden.

"Dus de gemeente beslist welke informatie wij krijgen", zegt vader Richard. "Het betreft onze zoon. Daar hebben wij toch recht op."

"Een bizarre gang van zaken", zegt ook hun advocaat Richard Korver. "Er is tegen de familie gezegd dat als het onderzoek klaar is, dat met hen besproken wordt", aldus Korver. Hij legt zich er dan ook niet bij neer, en heeft inmiddels een brief gestuurd naar de gemeente én de Wageningse burgemeester.

Voor Roberts ouders is de inhoud van het rapport belangrijk: zij verwachten antwoorden te vinden, omdat ze van mening zijn dat Robert al lang niet meer op zijn plek zat bij de RIBW en overgeplaatst had moeten worden.

Psychisch ziek

Robert was ernstig psychotisch. Op de avond van 19 februari ging het mis. Hij zou twee begeleiders hebben verwond. Zelf kwam hij vervolgens om het leven. Zijn ouders wachten al tien maanden op antwoord over hoe hun zoon is overleden. "Hij was psychisch ziek, maar lichamelijk mankeerde hem niets", zegt zijn rouwende vader.

Na Roberts dood werd nog een vierde onderzoek ingesteld: naar de gang van zaken in de 112-meldkamer die avond. Dat onderzoek kwam als enige al uit, met schokkende resultaten. Daaruit bleek dat de politie pas na meer dan dertig minuten ter plaatse was, en dat in de 112-meldkamer fout op fout werd gestapeld.

'Maling aan de nabestaanden'

Het wachten op duidelijkheid valt de familie zwaar. "Ondraaglijk", zegt vader Richard. "Wij zijn helemaal overgeleverd aan de grillen van instanties." De afgelopen maanden werden de onderzoeken meermaals verwacht, en steeds uitgesteld.

"Ik snap dat de onderzoeken goed gedaan moeten worden", zegt vader Richard. "Maar dat ze allemaal nóg niet klaar zijn, dat kan er bij mij niet in. Daar zijn schijnbaar in Nederland geen regels voor", zegt hij. "Het lijkt alsof ze maling hebben aan de nabestaanden. Hoe die zich voelen schijnt er niet toe te doen.”

Gemeente reageert niet op brief

Met de media wil de gemeente Wageningen niet praten over de brief die naar de ouders is gestuurd. Leo Bosland, wethouder Zorg, laat in een schriftelijke reactie weten:

“Gezien de impact van het incident en uit zorgvuldigheid naar de ouders communiceren wij eerst met hen over de onderzoeksuitkomsten en daarna met de media. Dit gebeurt binnenkort. Het is een zeer ingrijpend incident geweest, waarbij naast het gemeentelijk onderzoek ook nog andere onderzoeken lopen. Er zijn veel partijen bij betrokken, en zorgvuldigheid gaat dan boven snelheid. Daarnaast heeft corona een en ander ook bepaald niet bespoedigd.”

