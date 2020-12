Danny Verbeek wil meer laten zien bij De Graafschap

De aanvaller had een belangrijk aandeel bij de moeizame zege die in Limburg werd geboekt. "Ja, het is lekker als je daar een aandeel in hebt. Maar ik vind nog niet dat ik ben waar ik moet zijn. Het kan en moet beter. Ik heb pas weer één wedstrijd gespeeld. Deze lijn moet ik doortrekken om uiteindelijk hier een belangrijke speler te worden. Ik moet nog wel wat stapjes zetten. Het was vervelend dat ik toen tegen Volendam geblesseerd uitviel, toen werd ik teruggeworpen. Maar ik voel dat er wat zit aan te komen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Danny Verbeek in het uitshirt van De Graafschap. Foto: Omroep Gelderland

Jong Ajax is vrijdagavond een verraderlijke tegenstander. "We moeten voor de winterstop nog zes punten halen. Dus moeten we winnen, want we willen aan blijven haken. Bij Jong Ajax zijn ze voetballend altijd wel goed. Een aantal jaar geleden waren de Jong-ploegen fysiek wat minder, maar inmiddels zijn ze wel sterker geworden. Maar wij moeten vooral van onze eigen kracht uitgaan."

Supergrote talenten

Trainer Mike Snoei beaamt dat. "Als je ze de ruimte geeft, krijg je het lastig, zelfs tegen de Onder 15 van Ajax. Je zal echt in de duels moeten komen. Want ze hebben een aantal lichtingen nu die enorm goed kunnen voetballen. Dat centrale duo met Rensch en Llansana, dat zijn supergrote talenten. Rensch zat gisteravond zelfs ook weer op de bank in de Champions League. Je moet ze niet in hun spel laten komen. Zo liepen we hier vorig jaar ook even achter de feiten aan. Dat was nog met een jonge Gravenberch en Ekkelenkamp, die blonken echt uit in de eerste helft. De tweede helft hebben we uit een ander vaatje getapt, toen kregen zij het lastig."

Toeslaan

"Als we deze twee belangrijke thuiswedstrijden winnen, staan we er heel mooi voor. Want in de onderlinge wedstrijden gaat ook wat gebeuren, dus iemand gaat punten laten liggen. Daarom moeten wij in deze laatste week toeslaan."