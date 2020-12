Duitsland gaat Nederlandse vuurwerkgroothandelaren ontlasten met opslag

Vuurwerk wordt opgeslagen in grote bunker, zoals hier in Lichtenvoorde Foto: Omroep Gelderland

Duitsland gaat een deel van de acht miljoen kilo vuurwerk die momenteel vanuit China onderweg is naar Nederland opslaan. Groothandelaars, zoals Lesli Vuurwerk in Lichtenvoorde, hebben in totaal al 13,5 miljoen kilo opgeslagen, waarmee de grens van de opslagcapaciteit is bereikt, aldus een woordvoerder van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN).

Lesli heeft in Lichtenvoorde zo’n 3,5 miljoen kilo vuurwerk opgeslagen in bijna zeventig legergroene bunkers. Door het vuurwerkverbod dit jaar hoopt het vuurwerk zich op bij de importeurs. De miljoenen kilo's die nu nog onderweg zijn kunnen daar niet allemaal bij en dus werd er over de grens gekeken.

Dat betekent dat een deel van het vuurwerk dat al bij Nederlandse groothandels ligt, moet worden gesorteerd voor opslag in Duitsland. "We kunnen niet afwachten tot die acht miljoen kilo hier op de kade ligt", aldus de woordvoerder. Vervolgens kan het vuurwerk dat nog binnenkomt doorstromen naar de vrijgekomen ruimte in Nederland.

(Kapitaal)vernietiging

Niet al het vuurwerk kan zomaar opgeslagen worden over de grens. "We kunnen alleen vuurwerk in Duitsland kwijt dat daar gecertificeerd is en dat is niet al het vuurwerk dat hier binnenkomt", aldus de woordvoerder. Mocht dat problemen opleveren, dan zou vernietiging een andere optie zijn.

Dat betekent niet alleen kapitaalverlies, maar ook enorme extra kosten voor de vernietiging zelf, aldus BPN. "Maar wij gaan ervan uit dat opslag in Duitsland gaat lukken. We zijn met man en macht bezig om dit op te lossen."

