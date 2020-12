Jobbe verzamelt ruim 3000 'archeologische vondsten'

Bladerend in een verzamelmap laat Jobbe zijn meest unieke exemplaar zien. "De eerste ooit geproduceerd, in 1962. Gevonden door een vijfjarig jongetje in het zuiden van de Verenigde Staten. Zijn ouders wilden weten wat het was en stuitte op mijn website pulltabarchaeology.com. Nu wil de jongen archeoloog worden."

Jobbe glimt als hij het vertelt. Want dit is precies waar zijn verzameling over gaat: dat mensen bezig kunnen zijn met archeologie. "Sinds de jaren 90 is archeologie steeds meer aan regels gebonden. Het is voor 'gewone mensen' bijna onmogelijk om iets op te graven."

Treklipjes archeologie?

Is het graven naar treklipjes dan archeologie te noemen? Jobbe vindt van wel. Hij roept via zijn website en sociale mediakanalen mensen op om te speuren naar treklipjes. "In Nederland zegt men dat het schade toebrengt aan het vak archeologie. Terwijl een archeoloog in de VS het illegale erfgoedhandel noemt. Hiermee heb ik mijn punt gemaakt."

Jobbe verzamelt treklipjes. Foto: Omroep Gelderland

Uit de 3400 treklipjes die hij kreeg toegestuurd, vond hij bijna 100 verschillende types. "Het is de enige collectie in de wereld die zo compleet is." De Wageninger vraagt zich af waarom er soms hele kleine verschillen in de lipjes zitten. Maar een antwoord daarop is lastig te krijgen. "Het is een reusachtige industrie. Er gaat zoveel geld in om."

Nieuwe treklipjes

De zoektocht naar treklipjes zal nooit klaar zijn. "Ik vind nog steeds nieuwe treklipjes. Ook in Nederland." Jobbe roept mensen dan ook op om vooral te blijven zoeken: "Ik wil dat mensen bezig kunnen zijn met archeologie".

De treklipjes van Jobbe. Foto: Omroep Gelderland

