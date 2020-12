Door coronatesten kan Snoei nog geen opstelling maken bij De Graafschap

Normaal gesproken is de opstelling van Jong Ajax vooral een vraagteken. "Ja, je weet niet met wie ze gaan komen. Dat is superlastig. Brobbey niet, maar Sontje Hansen is ook een lekker spitsie. Nog piepjong, maar al gepokt en gemazeld. We weten het niet, daarom gaan we maar van onszelf uit. Alleen had ik liever wat meer open kaart gespeeld. Maar we moeten wachten op de resultaten van de coronatesten."

Vanwege AVG-regels kan de trainer niet ingaan op namen. "Nee, maar een mooi voorbeeld is Rody de Boer. Die heeft een behoorlijke periode in quarantaine gezeten. Daar is hij nu uit. Hij traint nu weer mee, maar we weten niet of hij alweer negatief is getest. En zo hebben we er nog wel een paar. De vervangers staan klaar, maar we hadden liever geweten waar we aan toe waren. De resultaten van die testen komen pas morgen, dit is superlastig."

Buiten de deur houden

Danny Verbeek vindt het iedere keer toch weer spannend. "Ja, absoluut. We doen er wel alles aan om het zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Alleen net als in de hele maatschappij, ontkom je er soms niet aan. Je hoopt steeds maar dat je er niet bij zit."

"Of ik wil worden ingeënt als er een vaccin is, daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Dat zijn dingen die je ook moet bespreken met de clubarts. Daar gaan we over nadenken zodra er iets is."

Eerst andere mensen

Snoei heeft daar wel een duidelijke mening over. "Ik vind wel dat andere mensen, die meer betekenen voor de maatschappij, eerder in aanmerking moeten komen. Die zijn veel belangrijker dan de voetballers. Als iedereen straks gevaccineerd wordt, is het wel een stuk makkelijker werken."