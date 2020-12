Jongerenraad wil website over armoede

De gemeente Nijmegen moet een website beginnen die gaat over jongeren en armoede. Dat vindt de Jongerenraad. Woensdag presenteerden de jongeren hun adviezen over armoedeproblematiek aan wethouder Petra Molenaar.

De jongerenraad bestaat uit 16 leerlingen van verschillende scholen: Montessori College, Notre Dame en Citadel College. De gemeente Nijmegen had de Jongerenraad gevraagd mee te denken over dit onderwerp. Er werd bijvoorbeeld gevraagd wat jongeren in armoede nodig zouden moeten hebben om dezelfde kansen te krijgen als andere jongeren. En hoe zouden ze meer jongeren kunnen bereiken om dit onderwerp bespreekbaar te maken?

Eén van de ideeën is dus een website over armoedeproblematiek. Te denken valt aan informatie over regelingen en vergoedingen. Ook zouden er succesverhalen van andere jongeren op moeten komen. De site zou moeten worden gepromoot door middel van posters in de scholen en posts op social media.

De Jongerenraad legt in haar advies de nadruk op bewustwording van armoedeproblematiek. Verder zijn gelijke kansen voor iedereen volgens de raad belangrijk, omdat ongelijkheid bepalend is in het leven.

Wethouder Petra Molenaar is erg enthousiast over het werk van de Jongerenraad: “Zij onderzochten het onderwerp vanuit meerdere kanten en spraken ook namens hun medeleerlingen. En van wie kun je beter advies krijgen om jongeren te bereiken dan van jongeren zelf. Ik heb de Jongerenraad daarom uitgenodigd om ook bij het vervolg weer mee te denken, bijvoorbeeld bij de communicatie.”