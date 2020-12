Dit is het beste schoonmaakteam van Nederland

De 16 medewerkers van het Lochemse schoonmaakteam hoorden eerder al via een videoverbinding dat ze hadden gewonnen. Er klonk toen al hard gejuich. Deze donderdag kregen ze de bokaal voor beste schoonmaakteam van Nederland uit handen van de jury overhandigd.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Schoonmaakster Daniëlle Brunsveld klemt de award stevig in haar handen. "Deze hebben we met trots gewonnen en ik laat hem ook niet meer los", zegt ze met een brede glimlach.

"Zij gaan echt voor één team, één taak en dat doen ze supergoed", benadrukt jurylid Marjolein Hogendam. "Wat ik hier heel bijzonder vond, is dat ik hier de beroepstrots van de schoonmaker heel duidelijk hoorde."

Samen gehuild

Het was door corona een heftig jaar voor de schoonmakers. Tijdens de eerste golf hebben ze op een corona-afdeling heel veel gezien en meegemaakt. "We hebben er echt samen gestaan, samen gehuild en elkaar opgepept," zegt Brunsveld over deze tijd. "Ja het is heel spannend geweest, maar je hebt steeds het gevoel dat je het met elkaar doet", vult schoonmaakster Yvonne Hebing aan.

Ook leidinggevende Joke Klein Gotink van Marga Klompé is onder de indruk als ze over het schoonmaakteam in coronatijd spreekt. "Dan kom je er achter hoe hecht een team kan zijn. Iedereen kon bij elkaar terecht. Zowel met een lach als met een traan. Vooral dat laatste is heel belangrijk. Je ziet toch echt dingen die vreselijk zijn en dan is het toch belangrijk dat je er met je teamleden over kunt praten. Het zijn echt allemaal kanjers."

