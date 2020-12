Carbid Knallen op TV Gelderland

Ieder jaar gaat Gelderland traditiegetrouw het nieuwe jaar in met veel en harde knallen. Dit jaar is alles anders, een vuurwerkverbod en geen evenementen. Hier en daar zullen er heel kleinschalig carbidknallen te horen zijn. Reden genoeg voor Esther Stegeman om de provincie te trekken op zoek naar carbidliefhebbers.

Esther heeft dit jaar alles uit de kast getrokken en toert door de provincie in een knaloranje vehikel uit het Oostblok. Ze heeft haar Russische auto helemaal aangepast op het land waar carbid vandaan komt.

Esther gaat naar Brummen, waar het plaatselijke carbidteam hun trouwe schare fans trakteert op een livestream carbid knallen. Zo kan het publiek, zonder dat er een evenement is, toch gezellig thuis meegenieten van het feestgeknal. In Loil is het nog maar de vraag of carbidverkoper Harrie zijn carbid aan de man kan brengen. Best spannend, want ook Harrie's vuurwerk blijft dit jaar op de plank nu er geen vuurwerk afgestoken mag worden. En hoe werkt calciumcarbide nou eigenlijk? Esther krijgt uitleg van Professor Doctor Floris Rutjes in het laboratorium van de Radboud Universiteit.

Ieder jaar is het in Nijkerkerveen een groot spektakel met ingenieuze melkbus-installaties. Die blijven nu in de schuur. Esther bezoekt drie generaties carbid knallers, bij wie carbid schieten met de paplepel is ingegoten. Lukt het Esther om de mannen en hun kameraden, die nog even komen buurten, te verleiden tot een bescheiden knalletje?

In dit bizarre jaar, waarin alles anders is door corona en er geen evenementen zijn, knalt Esther daarom dit bizarre jaar uit met haar eigen starterskit.

Het programma Carbid knallen is op 31 december om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (ieder uur herhaald). Of kijk het programma terug via Uitzending Gemist.