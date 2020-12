'Ze kopen de e-sigaret om met roken te kunnen stoppen'

Harold Lensen heeft een tabakszaak aan de Jansstraat. "Hier komen vooral mensen die willen stoppen met normale sigaretten. Dat stoppen met roken lukt ze niet, want die zijn verslavend."

'Je hebt nog iets in handen'

Wie overstapt naar de e-sigaret heeft volgens de verkoper ‘het gevoel dat ze nog iets in handen hebben’. "Ze krijgen een beetje nicotinebevrediging. Dat kun je dan afbouwen naar nul en dat is een hele goede manier om te stoppen."

Kijk hier wat klanten van Lensen ervan vinden. De tekst gaat verder onder de video.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) wil af van de smaakjes in de e-sigaret. Hij kondigde in juni aan dat die smaakjes verboden worden. Esther Croes van het Trimbos-instituut juicht zijn wetsvoorstel toe. "De smaakjes zijn puur gericht op de jeugd om die aan de e-sigaret te krijgen. Het is gewoon een verdienmodel."

Lensen weet niet waar het Trimbos-instituut dat argument op baseert. "Ze zijn bij mij nog nooit geweest. Het is hier nog nooit gebeurd dat mensen hier binnenkomen en zeggen: ik rook niet, maar ik wil wel eens een e-sigaret met een aardbeismaakje proberen. Ik heb niet veel vertrouwen in dat instituut."

Verslaggever Sonja Booms laat zich door Harold Lensen uitleggen hoe het werkt, zo’n e-sigaret:

Zo werkt een e-sigaret

Als het aan de staatssecretaris ligt is in de toekomst alleen tabakssmaak nog toegestaan. Tabaksman Lensen heeft bepaald geen hoge pet op van Blokhuis:

Dit zegt Lensen over hem:

Lensen over de staatsecretaris

Rokers stappen, zegt instituut voor verslavingszorg Jellinek, over op de e-sigaret als hulpmiddel om te stoppen met roken. De effectiviteit van de e-sigaret is volgens Jellinek onvoldoende bewezen. E-sigaretrokers blijven afhankelijk van nicotine, de verslavende stof in tabak. "Hierdoor vallen ze makkelijker terug in het roken van tabak, als hun elektronische sigaret bijvoorbeeld leeg is”, meldt Jellinek op haar site.

Iemand die al jaren rookt, wil geen appeltaartsmaakje

Croes van Trimbos tegen Omroep Gelderland: "Iemand die al dertig jaar rookt, stapt niet over op de e-sigaret om ‘iets gezonder’ te kunnen roken en denkt: ik stap over op een e-sigaret met appeltaartsmaak uit grootmoeders tijd. Dat gaat die roker echt niet doen."

'Begin er gewoon niet aan'

En haar boodschap aan jongeren: "Begin er gewoon niet aan. De e-sigaret is te kort op de markt om nu al te weten hoe schadelijk die precies is. Dat er kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen in zitten, is al wel aangetoond."

De verslaving van rokers bestaat uit twee componenten, besluit de arts-epidemioloog uit. "Het is enerzijds de handeling, de gewoonte van het opsteken van de sigaret. Anderzijds is het de verslaving aan de stof nicotine die in zowel sigaretten als e-sigaretten zit."

Wat betekent de wetswijziging voor Lensen? "Het is weer een stukje omzet dat we kwijtraken", reageert hij. "Dat helpt natuurlijk niet, het wordt onze branche al ongelooflijk moeilijk gemaakt. Omvallen doen we niet, we zijn meer gespecialiseerd in sigaren. Maar er zullen zeker collega's zijn voor wie het een hele pijnlijke ingreep is."

Je beperkt rokers in hun keuze

Als de smaakjes niet meer mogen, dan beperk je de gebruikers in hun keuzemogelijkheden, zegt store manager Dennis Olamli van de Puff Store in Arnhem. Over de verslavende werking zegt Olamli: “Brits onderzoek heeft uitgewezen dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk is dan de gewone sigaret.”

Olamli beweert niet dat de e-sigaret niet-verslavend is. “Nee, want er zit nicotine in. Je zult sterk genoeg moeten zijn om te kunnen stoppen.” De gedachte van staatssecretaris Blokhuis dat de e-sigaret een minderjarige aanspoort tot ‘echt’ roken, noemt Olamli 'complete waanzin’.

Ook hij krijgt klanten die de e-sigaret gebruiken om te kunnen stoppen met roken. “Omdat je verschillende smaken hebt in combinatie met verschillende sterktes aan nicotine, kom je uiteindelijk van de nicotine af en zo ook van het roken.”