Blik samen met Angelique en Peter terug op 2020

Corona domineerde dit jaar het nieuws en heeft grote invloed om de samenleving. Maar er gebeurt meer. De boeren protesteren tegen het stikstofbeleid en er zijn zorgen over het klimaat. Angelique en Peter besteden iedere aflevering aandacht aan thema’s die speelden in 2020. Angelique: ‘2020 is nogal een bijzonder jaar om op terug te kijken, ineens was alles anders! In een sfeervolle setting maken we vier thema-uitzendingen over corona, de boeren, het klimaat en de gevolgen voor de maatschappij.’

De gasten van Angelique en Peter

Voor de gasten die aanschuiven, was het een ingrijpend jaar. Zo praten we met arts-microbioloog Andreas Voss, verpleegkundige Janine Nieuwenhuis en coronapatiënt Richard Stoevenbeld. Allemaal hadden zij te maken met corona. En ook voor kroegbaas Wouter Jansen en artiest Sven Ratzke liep het jaar niet als verwacht.

Ook kijken we samen met boeren terug op de boerenprotesten en vooruit naar de toekomst. En wat vond I love de Achterhoek presentator Willem te Molder ervan, dat de boeren dit jaar met de trekker de straat op gingen om te protesteren? Uiteraard bespreken we ook het klimaat. Jan Terlouw en zijn dochter Sanne schuiven aan, net als Eva Koffeman, jongerenvertegenwoordiger bij de VN op het gebied van biodiversiteit en voedsel. En uiteraard schuiven er nog meer gasten aan om het jaar door te spreken.

Het tv-programma Het Jaar van Gelderland is van 27 tot en met 30 december om 17.20 uur te zien op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald). Online (terug)kijken is mogelijk via Uitzending Gemist.